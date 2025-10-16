La repetició d’un patró que exigeix una reflexió de fons

Cada setmana, els successos policials repeteixen un guió que ja sembla rutinari: una nova detenció per tràfic o consum de drogues, com la d’un home de 26 anys arrestat a Escaldes-Engordany amb cocaïna, marihuana i estris propis del comerç il·legal d’estupefaents. Aquest tipus de notícies, que abans podien sorprendre o alarmar, avui s’han convertit en part del paisatge informatiu. El fet que la Policia actuï i desmantelli punts de distribució és, sens dubte, una mostra d’eficiència i de control, però la repetició constant d’aquests casos obliga a mirar més enllà de l’arrest puntual: hi ha un problema estructural que no s’està resolent.
Quan el tràfic de drogues es consolida fins al punt que es detecten quantitats significatives, xarxes de distribució i perfils que es repeteixen, el debat ja no pot quedar-se en la superfície repressiva. La presència d’estris, diners fraccionats i diverses substàncies en un mateix domicili no és només un delicte aïllat, sinó un indicador d’una activitat sostinguda i organitzada, que s’alimenta d’una demanda constant i d’una economia subterrània cada cop més difícil d’eradicar. Aquest panorama reclama una resposta més àmplia i preventiva. La lluita policial és necessària, però insuficient si no va acompanyada de polítiques de seguiment, educació i reinserció.