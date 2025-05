La presó no pot ser un espai de destrucció

Les recents revelacions del Raonador del Ciutadà sobre el centre penitenciari de la Comella posen en evidència una realitat alarmant: molts interns passen fins a 20 hores al dia tancats en cel·les petites i compartides, amb àpats dins la mateixa cel·la i un ús elevadíssim de medicació per suportar l’aïllament. Aquest règim, segons Xavier Cañada, excedeix els límits d’una condemna penal i afecta greument la salut mental i emocional dels reclusos.

Aquest context no només atempta contra la dignitat humana, sinó que impossibilita la reinserció efectiva. Les activitats dins del centre són insuficients i desconnectades, i no compensen l’aïllament estructural que pateixen els interns. La mort d’un intern l’any 2024 hauria de convidar a la reflexió: el model penitenciari actual presenta serioses dificultats per assolir els objectius de reeducació i reinserció.

Cal una reforma urgent del sistema penitenciari andorrà. La justícia no pot ser només punitiva, sinó també restaurativa i humanitzadora. Apostar per un règim obert, amb alternatives a l’empresonament i una atenció centrada en la persona, és essencial per construir una societat que no abandona ni destrueix, sinó que repara i ofereix una segona oportunitat.