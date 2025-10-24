La Fira que ens retroba com a país

La 46a Fira d’Andorra la Vella torna a demostrar que aquest esdeveniment és molt més que una simple exposició comercial: és un espai de trobada, de diàleg i de vida comunitària. Durant tres dies, empreses, entitats i ciutadania comparteixen un mateix escenari on la diversitat de propostes —econòmiques, socials i culturals— reflecteix la vitalitat d’un país que sap combinar la tradició amb la innovació. L’afluència d’aquest any i el ple als estands en són una mostra clara: la Fira continua essent un motor de dinamització, un punt d’interès que impulsa tant el teixit comercial com el sentiment de pertinença col·lectiva.
Però més enllà de la seva dimensió econòmica, la Fira juga un paper essencial com a espai de convivència. Les associacions, des de les més consolidades fins a les de nova creació, hi troben una oportunitat per donar-se a conèixer, sensibilitzar i connectar directament amb la ciutadania. És un exercici de proximitat que dona veu a col·lectius diversos i que reforça el teixit social del país.
En definitiva, la Fira d’Andorra la Vella és, any rere any, una celebració compartida. Un espai on el comerç, la cultura i la participació es donen la mà per fer comunitat.