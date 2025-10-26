Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
La Fira d’Andorra la Vella, un mirall del teixit econòmic del país

La 46a Fira d’Andorra la Vella ha tornat a confirmar-se com un dels esdeveniments més consolidats i rellevants del calendari del Principat. Amb prop de 78.000 visitants, segons les primeres estimacions del comú, la cita ha superat en 2.000 persones la xifra de l’any passat, un creixement que consolida el seu paper com a punt de trobada entre empreses, institucions i ciutadania.

Amb 195 expositors, deu més que en l’edició anterior, la fira ha estat un reflex de la diversitat i vitalitat del teixit empresarial andorrà, en què conflueixen comerços tradicionals, projectes innovadors i iniciatives d’emprenedoria que contribueixen al dinamisme econòmic del país. La presència de nombroses famílies i l’interès pels espais d’emprenedors, mostren que la fira ha sabut mantenir el seu caràcter social i participatiu.

La bona acollida d’aquesta edició reafirma la importància de preservar i impulsar aquest espai de trobada, que combina promoció econòmica, cohesió social i divulgació. Amb la mirada posada en el futur, el projecte de traslladar la fira a l’Espai Capital el 2027 representa una oportunitat per continuar fent créixer un esdeveniment que, gairebé mig segle després del seu naixement, segueix sent una finestra oberta al talent i a l’activitat del país.

La Fira que ens retroba com a país
L'habitatge, el gran oblidat del pressupost
