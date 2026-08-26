La factura que acompanya la tornada a l’escola

La tornada a l’escola comporta cada any un esforç econòmic afegit per a les famílies, i el material escolar n’és una part gens menyspreable. Que una llista completa pugui arribar als 150 euros amb motxilla evidencia una despesa que, sumada a la resta de costos associats a l’inici de curs, pot pesar especialment en les economies més ajustades. Alhora, la convivència de tres sistemes educatius i les diferències entre centres expliquen que no existeixi una factura única ni comparable per a tots els alumnes. En aquest context, reutilitzar material quan sigui possible no només representa una via d’estalvi, sinó també una pràctica raonable des del punt de vista del consum responsable. La digitalització de les aules tampoc ha fet desaparèixer els elements tradicionals: llibretes, carpetes o estris d’escriptura continuen ocupant bona part de les llistes. Preparar el curs té un cost, i conèixer-lo amb antelació permet a les famílies planificar-lo millor.