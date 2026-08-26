Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

La factura que acompanya la tornada a l’escola

La tornada a l’escola comporta cada any un esforç econòmic afegit per a les famílies, i el material escolar n’és una part gens menyspreable. Que una llista completa pugui arribar als 150 euros amb motxilla evidencia una despesa que, sumada a la resta de costos associats a l’inici de curs, pot pesar especialment en les economies més ajustades. Alhora, la convivència de tres sistemes educatius i les diferències entre centres expliquen que no existeixi una factura única ni comparable per a tots els alumnes. En aquest context, reutilitzar material quan sigui possible no només representa una via d’estalvi, sinó també una pràctica raonable des del punt de vista del consum responsable. La digitalització de les aules tampoc ha fet desaparèixer els elements tradicionals: llibretes, carpetes o estris d’escriptura continuen ocupant bona part de les llistes. Preparar el curs té un cost, i conèixer-lo amb antelació permet a les famílies planificar-lo millor.

Altres Editorials
Quan perdre el pis posa en qüestió continuar al país
Una via que ara cal convertir en passos concrets
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
La ubicació en una zona de risc deixa fora un edifici de la Massana que optava a incorporar-se al parc públic de lloguer
  • Societat
L’INH adjudica 26 dels 44 pisos de Borda Nova I amb rendes mensuals que oscil·len entre els 425 i els 1.008 euros
  • Societat
Govern fixa París com a nova ruta regular des d’Andorra-la Seu i manté les connexions amb Madrid i Palma
Articles d'opinió
Pau Bascompte
Intruencers
La Taula d’El Periòdic
Els càlculs de quotes de l’AA es basen en un “error” de traducció
Jessica Rivera
No n’hi ha prou amb inspirar
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu