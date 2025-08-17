Hope Palestina: solidaritat directa des d’Andorra

Hope Palestina ha fet un pas decisiu amb el llançament d’una web que permet fer donacions i establir un apadrinament emocional amb famílies palestines afectades per la guerra. El projecte, nascut a Andorra, es defineix per la seva estructura horitzontal: sense jerarquies ni banderes, amb un únic objectiu, posar la humanitat al centre.
El funcionament és clar: cada família és verificada, se’n recull el consentiment i es crea un vincle directe amb qui vol ajudar, sense intermediaris. Ja són 20 les famílies que reben suport i 18 les voluntàries que fan possible aquest pont solidari. Al setembre, Hope Palestina impulsarà un acte per la pau, un espai per al silenci, la cultura i la solidaritat. La iniciativa ens recorda que la proximitat i l’empatia poden trencar fronteres, i que el Principat pot esdevenir exemple de com la ciutadania organitzada pot transformar l’esperança en acció real.