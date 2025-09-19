Erradicar la por per preservar la convivència

Els fets recents que han sortit a la llum sobre agressions i intimidacions entre joves ens interpel·len com a societat. El Principat, que sempre ha destacat per la seva seguretat i convivència, no pot normalitzar actes violents ni conductes vandàliques que trenquen amb la pau i l’harmonia col·lectiva. No és admissible que grups juvenils intentin imposar-se a través de la por i que espais que haurien de ser de convivència es converteixin en focus de conflicte.
Aquest tipus de situacions tenen conseqüències més enllà dels fets concrets: generen rebuig social que pot caure, injustament, sobre tota la joventut del país. És per això que cal ser molt clars: no tots els joves són responsables d’aquests comportaments, i no podem permetre que el relat acabi estigmatitzant un col·lectiu sencer. Tampoc és moment d’alimentar rumors sobre la pressió migratòria o sobre dificultats econòmiques de determinades famílies. Els problemes existeixen, però no justifiquen la violència ni poden ser emprats com a excuses per desviar el debat central.
Ara la prioritat és clara: garantir la seguretat i tallar d’arrel aquests grups violents. Erradicar aquestes dinàmiques és imprescindible perquè no arrelin en un país que ha estat sempre sinònim de convivència i confiança.