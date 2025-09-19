Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Erradicar la por per preservar la convivència

Els fets recents que han sortit a la llum sobre agressions i intimidacions entre joves ens interpel·len com a societat. El Principat, que sempre ha destacat per la seva seguretat i convivència, no pot normalitzar actes violents ni conductes vandàliques que trenquen amb la pau i l’harmonia col·lectiva. No és admissible que grups juvenils intentin imposar-se a través de la por i que espais que haurien de ser de convivència es converteixin en focus de conflicte.

Aquest tipus de situacions tenen conseqüències més enllà dels fets concrets: generen rebuig social que pot caure, injustament, sobre tota la joventut del país. És per això que cal ser molt clars: no tots els joves són responsables d’aquests comportaments, i no podem permetre que el relat acabi estigmatitzant un col·lectiu sencer. Tampoc és moment d’alimentar rumors sobre la pressió migratòria o sobre dificultats econòmiques de determinades famílies. Els problemes existeixen, però no justifiquen la violència ni poden ser emprats com a excuses per desviar el debat central.

Ara la prioritat és clara: garantir la seguretat i tallar d’arrel aquests grups violents. Erradicar aquestes dinàmiques és imprescindible perquè no arrelin en un país que ha estat sempre sinònim de convivència i confiança.

Altres Editorials
L’art com a espai de consciència col·lectiva
Proposta de Concòrdia per apujar el cost de la residència, amb Govern disposat a col·laborar
Comparteix
Últimes notícies
  • Esports
Joan Plaza fixa l’objectiu de la temporada: “Aconseguir les dotze victòries per no baixar, a partir d’aquí, el cel”
  • Esports
L’Atlètic Amèrica no competirà aquesta temporada a la Segona Divisió per problemes econòmics i administratius
  • Societat, Successos
Un caçador ingressa a la UCI amb traumatisme toràcic i fractures costals després d’un rescat nocturn al Francolí
Articles d'opinió
Pau Bascompte
Les dues cares del cartutx
Marian Fernández
Els homes són de Mart i les dones són de Venus?
Judith Casal
Avortament, un dret inajornable
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu