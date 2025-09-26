En dubte per l’ambigüitat de l’acord salarial

L’acord per a l’augment salarial dels funcionaris ha entrat en un terreny d’ambigüitats que posa en qüestió la seva solidesa. L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha advertit que no signarà el document mentre no s’aclareixi si l’increment s’aplicarà a totes les jubilacions o únicament a les de caràcter obligatori. La jubilació voluntària, que en molts casos respon a la pràctica habitual de la prejubilació, no pot quedar exclosa sense obrir un debat de fons.
El risc és evident: si la clàusula respon a una errada de redacció, la solució és senzilla i passa per corregir-la amb rapidesa. Però si es tracta d’una decisió intencionada, caldrà reobrir les negociacions amb tots els sindicats i assumir les implicacions que això comporta, inclòs l’esgotament de les parts. Els treballadors perceben que fins i tot els drets més elementals, com la retribució justa en el moment de la jubilació, requereixen un esforç constant de pressió i negociació.
No es tracta només d’evitar un conflicte amb els bombers, sinó de garantir un principi d’igualtat que ha de ser inqüestionable en tota política salarial. Qualsevol indefinició alimenta la desconfiança i debilita l’acord; per això cal una resposta immediata i inequívoca.