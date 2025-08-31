Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El valor d’un inici

Hi ha victòries que van més enllà dels tres punts. El triomf de l’FC Andorra contra el Burgos simbolitza l’estrena d’una nova etapa: un estadi que ja respira futbol propi i un equip que comença la lliga amb pas ferm. Més enllà del marcador, l’equip transmet una sensació d’ofici i d’ambició que inspira confiança. L’Andorra s’ha acostumat a conviure amb el repte d’anar sempre a contracorrent: és un club petit en un entorn immensament competitiu. Però precisament aquí rau la seva força. L’inici de temporada recorda que l’èxit no sempre depèn dels pressupostos ni de les masses, sinó de la convicció col·lectiva i de la voluntat de créixer. Els primers resultats conviden a l’optimisme, però el que realment destaca és la imatge que projecta l’equip: compromís, identitat i la capacitat de competir de tu a tu. L’estrena a Encamp, al Nou Estadi de la FAF, no és només una victòria; és una declaració d’intencions. Un club tricolor que continua escrivint el seu relat amb paciència, ambició i, sobretot, amb molta inspiració.

Un gran actiu que el Principat no pot desaprofitar
L’Everest, metàfora d’un país que somia en gran
