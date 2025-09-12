El valor de crear espais compartits per a petits i grans

El naixement d’un festival sempre és una bona notícia. I si aquest festival està pensat per a famílies i infants, la notícia encara és millor. El ‘FestXic’, que aquest cap de setmana celebra la seva primera edició a Andorra la Vella, representa un pas endavant en l’oferta cultural i d’oci del país. No es tracta només d’un conjunt d’activitats, sinó d’una aposta per crear espais de convivència i aprenentatge compartit, en què petits i grans troben motius per gaudir junts. La iniciativa, dotada amb un pressupost d’uns 60.000 euros, s’ha presentat com una prova pilot amb voluntat de continuïtat. I és en aquesta voluntat on rau el seu veritable valor. Tal com ha recordat la cònsol menor Olalla Losada, mai fins ara s’havia celebrat un cap de setmana complet pensat exclusivament per al públic familiar. És cert que la pluja ha condicionat la jornada inaugural, però no pas l’entusiasme de participants i organitzadors. La bona resposta del públic demostra que hi ha espai —i ganes— per a un festival d’aquestes característiques. I això, sens dubte, mereix ser celebrat.