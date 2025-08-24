Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

El silenci institucional davant les queixes del Tarter

La denúncia dels veïns del Tarter posa de manifest una situació que, si més no, mereix atenció i resposta institucional. Les queixes sobre la inexistència de pipicans, les obres presumptament aturades i la manca de serveis comunals no són noves, però la reiteració i la sensació de desatenció acumulada evidencien un malestar creixent. El relat dels afectats parla d’escales tancades des de l’abril, d’obres sense finalitzar des de la tardor passada i d’un espai públic que, segons diuen, presenta mancances que afecten la seguretat i la mobilitat quotidiana. A això s’afegeixen les queixes per la recollida de residus i la inexistència de contenidors selectius en zones residencials. Tot plegat dibuixa un escenari de frustració que els veïns vinculen a anys d’espera i correus sense resposta. Tot és presumpte, ja que manca la versió del comú, però el que resulta indubtable és la necessitat d’una comunicació clara i d’una explicació pública. Quan la ciutadania recorre al Raonador del Ciutadà per canalitzar les seves inquietuds, el silenci institucional no pot ser l’única resposta.

Altres Editorials
Vicky Jiménez, un pas històric a l’US Open
Una lliçó de vida, però també d’esperança
Comparteix
Últimes notícies
  • Successos
La Policia confirma que l’atracament amb martell a un hotel d’Encamp va ser comès per un jove andorrà de 24 anys
  • Societat
Salut i el Col·legi de Dietistes estudien un model de forfets per malaltia en la negociació per a la inclusió a la CASS
  • Parròquies, Societat
Els veïns del Tarter alcen la veu davant la manca de pipicans i obres aturades que encara continuen sense resposta
Articles d'opinió
Marian Sanchiz
Plaça del Poble: una solana de luxe per rostir-se amb estil
Jaume Clavé Cinca
Toponímia andorrana: El Pic de Salòria
Arnau Ojeda García
L’FC Andorra té ganes d’engrescar a l’afició
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu