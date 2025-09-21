El rigor també s’ha de jugar fora del camp

L’incident viscut al túnel de vestidors després de l’empat de l’FC Andorra contra el Mirandés deixa una imatge preocupant per al club. Segons l’acta arbitral, Gerard Piqué, màxim accionista de l’entitat, i el director general, Jaume Nogués, van increpar de manera agressiva un dels assistents, amb insults i expressions que difícilment poden justificar-se en un projecte que pretén representar un país. És cert que només disposem de la versió arbitral i que qualsevol sanció haurà d’atendre al que determinin els òrgans competents. Però, més enllà de la literalitat dels fets, el que és indubtable és el dany a la imatge d’un club que treballa per consolidar-se al futbol professional i que no pot permetre que els seus dirigents protagonitzin escenes d’aquesta naturalesa. El rigor i el respecte, també en la derrota o en la discrepància arbitral, són exigències mínimes per a qualsevol institució esportiva que vol projectar serietat i credibilitat.