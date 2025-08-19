Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

El repte pendent contra el blanqueig

La memòria anual de la UIFAND revela un fet inqüestionable: Andorra continua exposada al risc del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Les cinc sancions imposades el 2024, que sumen 916.000 euros, mostren que encara hi ha actors econòmics que incompleixen obligacions bàsiques de control i diligència deguda. El cas d’un proveïdor de serveis a societats multat amb 862.000 euros és especialment il·lustratiu de la magnitud del problema. Malgrat els avenços en cooperació internacional i l’eficiència reconeguda en la gestió de casos, les dades també posen de manifest debilitats estructurals. Que més de 12 milions d’euros hagin estat susceptibles d’embargament en un sol any evidencia que els circuits irregulars continuen actius i representen una amenaça directa per a la reputació del país. El blanqueig no és només una qüestió tècnica: erosiona la confiança, alimenta pràctiques delictives i projecta una ombra sobre el sistema financer. Per això, el compromís amb la transparència i la vigilància ha de ser real i sostingut. La lluita contra el blanqueig no admet concessions ni dilacions.

Altres Editorials
Un projecte que pedala amb força, però arrossega massa llast
Hope Palestina: solidaritat directa des d’Andorra
Comparteix
Últimes notícies
  • Successos
Una esllavissada derivada de les fortes precipitacions d’aquesta tarda talla la CG-6 i incomunica l’accés a Os de Civís
  • Successos
El desbordament d’un torrent a la Massana obliga a tallar temporalment la carretera del Bosquet d’Anyós
  • Esports
Andorra enceta la seva participació en els Jocs Mundials de Trasplantats de Dresden amb un or en contrarellotge
Articles d'opinió
Fabiola Sofia Masegosa
El valor del nostre temps
Clàudia Cornella
La vida com una “muntanya russa”: Un viatge a través de la vida
Albert Areny
Ciutadans Compromesos es planteja volar sol: un nou escenari de màxima igualtat a les eleccions andorranes
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu