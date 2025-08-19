El repte pendent contra el blanqueig

La memòria anual de la UIFAND revela un fet inqüestionable: Andorra continua exposada al risc del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Les cinc sancions imposades el 2024, que sumen 916.000 euros, mostren que encara hi ha actors econòmics que incompleixen obligacions bàsiques de control i diligència deguda. El cas d’un proveïdor de serveis a societats multat amb 862.000 euros és especialment il·lustratiu de la magnitud del problema. Malgrat els avenços en cooperació internacional i l’eficiència reconeguda en la gestió de casos, les dades també posen de manifest debilitats estructurals. Que més de 12 milions d’euros hagin estat susceptibles d’embargament en un sol any evidencia que els circuits irregulars continuen actius i representen una amenaça directa per a la reputació del país. El blanqueig no és només una qüestió tècnica: erosiona la confiança, alimenta pràctiques delictives i projecta una ombra sobre el sistema financer. Per això, el compromís amb la transparència i la vigilància ha de ser real i sostingut. La lluita contra el blanqueig no admet concessions ni dilacions.