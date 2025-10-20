Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El repte de créixer sense perdre la qualitat de vida

La diagnosi del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Andorra la Vella revela una realitat que interpel·la el futur immediat de la capital: una parròquia que, segons les projeccions, podria arribar a acollir fins a 76.000 habitants. Una xifra que, com admet el cònsol major, no és sostenible i que obliga a repensar el model de creixement urbà i social. El debat sobre fins on pot créixer Andorra la Vella no és només una qüestió urbanística, sinó també de qualitat de vida, cohesió social i equilibri territorial. El nou POUPAV haurà d’abordar reptes que van més enllà del nombre d’habitants: l’habitatge assequible, la mobilitat, els espais verds, la diversificació econòmica o l’atenció a una població cada vegada més envellida. Planificar amb criteri, anticipar-se i escoltar la ciutadania —com s’ha fet en aquest procés participatiu— és l’única via per garantir que la capital creixi amb harmonia, sense comprometre el benestar dels seus residents ni la sostenibilitat del seu entorn.

