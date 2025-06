El pas coherent i necessari per protegir el medi natural andorrà

Els comuns han acordat unificar les ordenacions d’accés al medi natural, una decisió que respon a la necessitat de posar coherència en la normativa que regula el trànsit rodat als camins de muntanya del país. Aquesta iniciativa, plantejada arran de la petició del Cos de Banders, permetrà simplificar la gestió i facilitar la interpretació de les normatives tant per part de les autoritats com dels usuaris.



Fins ara, cada parròquia disposava del seu propi reglament, fet que generava confusió i dificultava l’aplicació efectiva de les normes. El nou text base, que recollirà les aportacions dels set comuns, no només busca ordenació, sinó també eficiència, tot respectant les particularitats de cada territori. Andorra necessita una estratègia compartida que vetlli per la conservació del seu entorn. Aquest acord no és una crítica a la gestió anterior, sinó una oportunitat per reforçar la protecció ambiental amb una visió unificada i sostenible.