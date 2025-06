El foc que uneix un país i manté viva la tradició

Ni les inundacions de la tarda ni la inestabilitat meteorològica han pogut apagar l’esperit d’una de les nits més arrelades al calendari popular. La revetlla de Sant Joan ha tornat a demostrar, un any més, que les falles són molt més que una expressió festiva: són un símbol viu de cultura, arrelament i cohesió nacional. La Flama del Canigó, rebuda solemnement al Consell General, ha recorregut totes les parròquies, fent possible que el foc —transmès de generació en generació— tornés a il·luminar places i carrers. Amb fallaires menors parroquials, la recuperació de la cremada de falles a tot el país i un únic fallaire major rodant la falla a la plaça, el país s’ha retrobat amb alguns elements que reivindiquen l’essència de la tradició. Tot plegat, a les portes del desè aniversari de la declaració de les falles com a patrimoni cultural immaterial per la Unesco, un reconeixement que Andorra sap celebrar mantenint viva la flama, literalment i simbòlicament. La nit de Sant Joan és, cada vegada més, una festa de país. I aquest 2025 ho ha tornat a deixar clar.