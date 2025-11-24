Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El 25N ens interpel·la

En el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, les dades d’Igualtat recorden que la violència masclista continua ben present. Les 316 dones ateses enguany —amb un augment destacat en la detecció de casos nous— evidencien que la feina de reconeixement i atenció segueix sent imprescindible.

Aquestes xifres també tenen un valor simbòlic: desmunten discursos que neguen o minimitzen la violència i recorden que, darrere cada dada, hi ha vides afectades. La tasca de sensibilització i prevenció continua essent clau per trencar silencis i fer visibles formes de violència sovint invisibilitzades.

Però la resposta no pot limitar-se a l’àmbit institucional. La conscienciació ha de ser un compromís col·lectiu que qüestioni estereotips i comportaments que perpetuen la violència. Aquest 25N és un recordatori que avancem, però que encara queda camí per recórrer per eradicar definitivament aquesta xacra.

