Educar en sexualitat, una urgència inajornable

Les dades parlen clar: 21 casos de gonorrea detectats el 2024 al Principat —i probablement molts més sense diagnosticar— són un toc d’alerta que no podem ignorar. Les infeccions de transmissió sexual (ITS) augmenten i, en canvi, la societat continua mostrant resistència a parlar-ne obertament. L’educació sexual no pot ser una assignatura pendent: ha de ser un eix fonamental i immediat dins del sistema educatiu i social.

El sexe continua sent, massa sovint, un tema tabú. Aquesta manca d’informació i espais segurs per al diàleg provoca desconeixement i falses creences que deriven en riscos reals per a la salut. Tant adolescents com adults desatenen l’ús del preservatiu, i moltes ITS passen desapercebudes per la seva naturalesa asimptomàtica. Això exigeix polítiques públiques valentes i accions educatives permanents, més enllà de campanyes puntuals.

Cal actuar ja. No podem delegar la responsabilitat només als professionals sanitaris: famílies, escoles, institucions i mitjans han de sumar esforços per construir una cultura de la sexualitat responsable, informada i lliure de perjudicis. És qüestió de salut pública, però també de respecte i cura col·lectiva.