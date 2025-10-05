Dies decisius pel futur de Sant Julià de Lòria

Aquestes setmanes són transcendents per a Sant Julià de Lòria. Amb la fase final dels tràmits administratius i la propera publicació del concurs per transformar l’antic Hotel Pol en residència universitària, la parròquia es troba en un punt d’inflexió. El projecte —impulsat pel comú, el Govern i la Universitat d’Andorra— no és només una obra d’infraestructura: és una declaració d’intencions. Convertir un edifici estratègic en habitatge assequible per a estudiants amb zones de ‘coliving’ i parts d’ús públic reforçarà el rol de la parròquia laurediana com a pol de coneixement i cohesió social. Però ara cal fermesa i diligència. Que el concurs sigui rigorós, transparent i que garanteixi qualitat arquitectònica, viabilitat econòmica i implicació ciutadana. En els mesos vinents es desencadenaran decisions que marcaran no sols l’ús d’un edifici, sinó la projecció de tota la comunitat. Sant Julià de Lòria té l’oportunitat de fer un salt qualitatiu, i cal no desaprofitar-la.