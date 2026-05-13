Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Coordinar el país sense buidar les parròquies

La reacció dels comuns davant la proposta de l’APTA evidencia fins a quin punt el debat urbanístic ha deixat de ser només tècnic per convertir-se en una qüestió central de model de país. Les corporacions tenen raó quan reivindiquen el seu paper com a institucions de proximitat i defensores de la realitat específica de cada parròquia. L’urbanisme no es pot gestionar des d’un despatx allunyat del territori, però tampoc es pot ignorar que l’actual fragmentació normativa ha generat desequilibris evidents, tensions jurídiques i una sensació creixent que cada parròquia avança amb criteris propis en qüestions que afecten el conjunt del país. La resposta dels comuns corre el risc de situar qualsevol intent de coordinació nacional com una amenaça competencial, quan el veritable repte és trobar mecanismes compartits que evitin contradiccions i improvisacions. El debat no hauria de centrar-se en qui conserva més poder, sinó en com es garanteix un creixement coherent, sostenible i assumible per a Andorra, perquè el problema ja no és només urbanístic, sinó estructural.

Altres Editorials
El cost real de la inversió estrangera immobiliària
Detectar abans per protegir millor els menors
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
El projecte del Parc Nacional es portarà al Consell General a finals de juliol i el pla rector s’espera a principis del 2027
  • Societat
El Govern respon a les crítiques i afirma que les lleis Òmnibus han creat un “nou paradigma” en la inversió estrangera
  • Política
Govern acusa Concòrdia de fer un “abús de llenguatge” en vincular la signatura de l’Acord amb l’entrada en vigor
Articles d'opinió
Miquel Martínez
Andorra també ha de ser un lloc on els joves puguin viure el present
Clàudia Cornella
Lideratge davant la incertesa global
Fabiola Sofia Masegosa
Una visita al Museu del Poble Asturià
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu