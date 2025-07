Cap a una identificació del segle XXI

La proposta de crear un Document Nacional d’Identitat (DNI) andorrà arriba en un moment oportú i necessari. Andorra és un dels pocs països europeus que encara depèn exclusivament del passaport per identificar els seus ciutadans, fins i tot en tràmits interns. Aquesta situació, a més de poc pràctica, pot generar inconvenients en el dia a dia i tensions administratives, com s’ha vist recentment amb la manca d’estoc de passaports.

Disposar d’un DNI en format targeta suposaria un gran pas endavant en l’eficiència de l’administració pública. Facilitaria tràmits, preservaria el passaport per a l’ús internacional i oferiria una alternativa còmoda i moderna per acreditar la identitat dins del país.

És cert que tot canvi comporta una inversió, però els beneficis en termes de servei públic, comoditat ciutadana i alineació amb els estàndards internacionals són evidents. Més que una despesa, seria una aposta per la modernització del país i per un sistema administratiu més àgil i adaptat a les necessitats reals de la població. Cal estudiar bé la viabilitat, però no podem continuar ancorats en una estructura antiquada.