Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Canillo manté l’esperit de la seva Fira

En temps d’incertesa, el valor de la constància es fa més evident que mai. Canillo ha tornat a demostrar que la seva força no rau només en el paisatge o en el turisme, sinó en la seva capacitat d’adaptar-se sense perdre l’essència. Davant les restriccions sanitàries decretades per prevenir contagis de dermatosi nodular i la cancel·lació sobtada de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, el comú ha reaccionat amb agilitat i determinació per mantenir viu l’esperit d’una de les celebracions més arrelades al Pirineu: la Fira del Bestiar i Artesania.

La decisió de l’ens comunal és un exercici d’equilibri entre prudència i compromís amb la ciutadania, que reconeix el valor d’aquest esdeveniment com a punt de trobada entre tradició i futur. No és només una fira, és una manera de reivindicar que la cultura i la vida comunitària poden continuar, fins i tot en moments complexos. Canillo no s’atura; transforma la dificultat en oportunitat i ofereix un cap de setmana ple d’activitats, obert a residents, turistes i ciutadans de tot el país.

Altres Editorials
La repetició d’un patró que exigeix una reflexió de fons
Les quotes d’hivern, entre la necessitat empresarial i el repte social
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
La Fira d’Andorra la Vella creix amb deu expositors més i es prepara per traslladar-se a l’Espai Capital en dos anys
  • Esports
L’FC Andorra no passa de l’empat a zero contra el Granada en un duel marcat per la manca d’encert a porteria
  • Parròquies, Societat
La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano a la parròquia
Articles d'opinió
Pau Bescompte
Gènere: Terror misogin
Roser Coll
Quan la ciència i el misticisme vibren a la mateixa freqüència
Marta Ambor
L’efecte papallona: Com un sol Tuit polític va desencadenar el pitjor col·lapse ‘cripto’
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu