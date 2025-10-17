Canillo manté l’esperit de la seva Fira

En temps d’incertesa, el valor de la constància es fa més evident que mai. Canillo ha tornat a demostrar que la seva força no rau només en el paisatge o en el turisme, sinó en la seva capacitat d’adaptar-se sense perdre l’essència. Davant les restriccions sanitàries decretades per prevenir contagis de dermatosi nodular i la cancel·lació sobtada de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, el comú ha reaccionat amb agilitat i determinació per mantenir viu l’esperit d’una de les celebracions més arrelades al Pirineu: la Fira del Bestiar i Artesania.
La decisió de l’ens comunal és un exercici d’equilibri entre prudència i compromís amb la ciutadania, que reconeix el valor d’aquest esdeveniment com a punt de trobada entre tradició i futur. No és només una fira, és una manera de reivindicar que la cultura i la vida comunitària poden continuar, fins i tot en moments complexos. Canillo no s’atura; transforma la dificultat en oportunitat i ofereix un cap de setmana ple d’activitats, obert a residents, turistes i ciutadans de tot el país.