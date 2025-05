Andorra, escenari de l’esport i la fraternitat

Avui dilluns Andorra dona el tret de sortida als Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025 amb la cerimònia inaugural i l’encesa de la flama olímpica, símbol de pau, esforç i germanor. És un moment de legítim orgull per al país, que acull aquesta cita esportiva per tercera vegada i esdevé, una vegada més, punt de trobada per a l’esport i la convivència entre nacions de dimensions similars però amb esperit competitiu i compromís compartit.

L’organització d’un esdeveniment d’aquest abast implica una gran responsabilitat institucional, logística i humana. És també una oportunitat única per projectar al món una Andorra oberta, moderna i capaç, alhora que es promouen valors fonamentals com la solidaritat, la superació personal i el respecte entre pobles.

Desitgem que aquests dies siguin una celebració de l’esport en el seu sentit més noble, i que els atletes, delegacions i visitants gaudeixin d’una estada memorable al nostre país. Que la flama que avui s’encén il·lumini una setmana de grans gestes i vincles perdurables. Benvinguts a uns jocs que ja són de tots.