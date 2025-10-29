Andorra es blinda per protegir el seu sector primari

Davant l’expansió de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Catalunya, Andorra ha actuat amb celeritat i previsió per protegir el sector ramader, pilar essencial del país. L’Executiu ha fixat per a mitjans de novembre l’inici de la vacunació preventiva del bestiar, amb 1.500 dosis que cobriran pràcticament tot el ramat boví. Aquesta decisió demostra compromís amb la salut animal i amb la continuïtat d’un sector primari que, tot i el seu pes modest, és fonamental per a l’equilibri econòmic i territorial del Principat.
Les mesures de bioseguretat —com la desinfecció i desparasitat dels transports i l’ampliació dels perímetres de vigilància— confirmen la voluntat del Govern de anticipar-se a qualsevol risc. Tal com ha recordat el ministre Guillem Casal, el virus pot avançar uns 300 metres diaris, fet que obliga a mantenir la prudència i la vigilància constants.
Mentre el Pirineu català encara lluita per organitzar la seva resposta, Andorra ha optat per prevenir en lloc de reaccionar. Aquest enfocament, responsable i previsor, consolida el país com un model de gestió preventiva i garanteix que el sector primari continuï sent un espai segur, estable i preparat davant els reptes sanitaris que afecten la regió.