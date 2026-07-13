Menys de 220 persones no ocupades aquest juny, realçant la tendència a la baixa amb un 18% menys que al 2025

El Servei d’Ocupació va tancar el mes de juny amb 218 persones en recerca activa de feina, la xifra més baixa dels darrers mesos. Segons les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística, això representa una disminució del 10,7% respecte al maig, quan hi havia 244 demandants, i una caiguda del 18,4% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, quan se’n comptabilitzaven 267.
Altrament, també s’ha reduït el nombre de demandants en millora d’ocupació, és a dir, persones que ja tenen feina, però en busquen una de millor. De forma que a finals de juny n’hi havia 176, un 5,4% menys que el mes anterior i un 3,8% menys que el juny del 2025.
Pel que fa als demandants de serveis, el Servei d’Ocupació en registrava 75, els quals dos es trobaven en situació de baixa mèdica superior als sis mesos. En aquest cas, la xifra augmenta lleugerament respecte al maig, tant entre les persones ocupades que utilitzen el servei com entre les que es troben de baixa mèdica.
En paral·lel, el volum d’ofertes de feina disponibles continua per sobre del miler, tot i que registra un lleuger descens. Així, a finals de juny hi havia gairebé 1.800 llocs de treball vacants, un 1,5% menys que el mes anterior i un 6,7% menys que un any enrere, quan s’oferien 1.928 vacants.
Altrament, les dades també mostren que 14 persones cobraven l’ajut econòmic per desocupació involuntària, una menys que al maig (6,7% menys). Tot i això, la xifra és un 27,3% superior a la registrada el juny del 2025, quan hi havia 11 beneficiaris.
Paral·lelament, durant el passat mes de juny, el Servei d’Ocupació va facilitar 16 contractacions laborals, mentre que dues persones més van accedir a una feina a través dels programes de treball temporal. A banda d’això, 71 persones inscrites al Servei d’Ocupació van trobar feina pels seus propis mitjans, al marge de la intermediació directa que proporciona el servei públic.