Els inscrits al Servei d’Ocupació es concreten en 241 persones, un 20,7% menys respecte les dades del 2024

El nombre global de demandants en recerca de feina inscrits al Servei d’Ocupació a tancament del mes d’agost ha estat de 241 persones, una xifra que representa un descens del 5,5% respecte del juliol i del 20,7% si es compara amb les dades d’ara fa un any, quan hi havia 304 persones inscrites. Així mateix, el nombre d’inscrits que busquen una millora laboral s’enfila fins a les 187 persones, un 3,9% més en relació amb el mes anterior i un 20,8% si es compara amb el mateix termini del 2024.
D’altra banda, el nombre total de demandants de serveis en situació d’ocupació a finals d’agost ha estat de 78 persones. En aquest sentit, cal destacar que no hi ha cap demandant de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos. La variació respecte del mes anterior en aquest cas és negativa, de l’1,3%, mentre que en el cas dels demandants en situació de baixa mèdica, la variació és nul·la. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, ha estat de 1.589, la qual cosa representa un descens del 9,8%. En comparació amb l’any passat, el nombre ha crescut un 6,3%.
Finalment, quant als demandants d’alta a final de mes, durant els darrers 12 mesos hi ha hagut una mitjana mensual de 259 demandants en recerca i de 197 en millora, la qual cosa equival a unes variacions negatives respecte del mateix període anterior, del 18,8% i del 17,6% respectivament. La mitjana mensual de llocs de treball oferts durant aquest període és de 1.707 i, en aquest sentit, la xifra suposa un decrement percentual respecte del mateix període anterior del 19,3%.