Myandbank llança una nova campanya que remunera l’estalvi al 3% fins a 70.000 euros

Myandbank, el canal 100% digital d’Andbank, reforça la seva proposta d’estalvi amb el llançament d’una nova campanya que permet obtenir una remuneració del 3% TAE al compte corrent i amplia fins a 70.000 euros el límit de saldo remunerable. La iniciativa s’adreça tant a nous clients com a clients actuals que incrementin els seus estalvis amb diners procedents d’altres entitats i serà vàlida fins al 31 de desembre d’aquest 2026.
Per als nous clients que obrin un compte en euros a partir d’aquest agost, Myandbank aplicarà automàticament una remuneració del 3% TAE durant el primer any, des del primer euro i fins a un màxim de 70.000 euros. Finalitzat aquest primer any, els clients podran continuar gaudint de la remuneració màxima del compte si compleixen algun dels requisits establerts, com ara la domiciliació de la nòmina o la realització d’aportacions mensuals a les carteres automatitzades.
La campanya també incorpora avantatges per als clients actuals de Myandbank. Aquells que s’inscriguin a la promoció a través de l’app i aportin almenys 1.000 euros de saldo nou procedent d’altres entitats podran obtenir una remuneració del 3% TAE sobre aquest nou saldo, fins al 31 de desembre d’enguany.
A més, el límit de saldo remunerable del compte corrent s’amplia fins a 70.000 euros. En el cas dels clients actuals que aportin saldo nou, aquest import podrà sumar-se a un tram promocional addicional també remunerat, fet que permet assolir fins a 140.000 euros de saldo remunerable entre tots dos trams.