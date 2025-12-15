El Servei d’Ocupació registra menys persones en recerca de feina i un augment del 5,4% d’ofertes laborals

Segons les dades del moviment laboral registrat al Servei d’Ocupació publicades pel Departament d’Estadística, el mercat de treball mostra un increment de les ofertes i un decreixement dràstic de les demandes de feina al mes de novembre. I és que, a final de mes, el nombre de demandants en recerca activa de feina se situa en 224 persones, xifra que representa una reducció del 5,1% respecte al mes d’octubre i un descens del 18,8% en comparació amb el novembre del 2024.
Per altra part, l’increment de les ofertes de llocs de treball s’enfila a les 1.909, un 5,4% més que el mes anterior i un 1,8% més que el novembre de l’any passat. Cal esmentar que aquestes es concentren principalment en els sectors d’artesans i treballadors qualificats de la indústria i la construcció, els quals representen el 34,5% del total; seguits pels serveis, restauració i vendes, amb un 24,9%, i pels treballadors no qualificats, amb un 21,4%.
Paral·lelament, el nombre de persones inscrites en demanda de millora laboral ascendeix a 215, amb un lleuger increment mensual del 0,9%, tot i que encara se situa un 5,3% per sota de les xifres de fa un any. Pel que fa als demandants de serveis, se’n comptabilitzen 76, dels quals només una persona es troba en situació de baixa mèdica superior a sis mesos.
Durant el mes de novembre, el Servei d’Ocupació ha facilitat 12 contractacions directes, mentre que nou persones han estat contractades a través dels programes de treball temporal. A més, 68 demandants van aconseguir feina pels seus propis mitjans, una xifra lleugerament superior a la del mes anterior.
Pel que fa a la protecció social, el nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretat pel Govern es redueix fins a nou persones, un 10% menys que a l’octubre i un 35,7% menys que fa un any, fet que reforça la percepció d’una millora general de la situació laboral.