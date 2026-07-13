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Estadística

El preu dels combustibles importats es dispara un 82,2% i impulsa l’encariment de les importacions durant l’abril

El cost mitjà dels productes adquirits a l'exterior creix un 3,7% en termes anuals, mentre que els preus de les exportacions cauen un 17,1%

El preu de les importacions va experimentar una variació positiva del 3,7% el mes d’abril respecte a l’any anterior, i d’un 0,3% si es compara amb el mes anterior. D’altra banda, els preus de les exportacions han experimentat un comportament negatiu, amb una caiguda del 17,1% en relació amb el mateix període de l’any anterior. Respecte al mes de març, el descens ha estat del 15,3%.

Pel que fa a l’evolució dels preus de les importacions per grups d’utilització durant el mes d’abril, els béns de consum registren una variació positiva del 7,2% i els béns de capital augmenten un 1%. Quant als béns intermedis, el preu unitari mostra una variació negativa de l’1,6%. En relació amb el mes anterior, s’ha registrat un increment en els preus unitaris dels béns de consum (un 1,4%) i dels béns intermedis (0,7%). Els béns de capital, en canvi, han tingut una evolució negativa (un 2,4% menys) respecte al mes passat.

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D’altra banda, l’evolució dels preus de les importacions del mes d’abril, segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), presenta variacions percentuals desiguals entre els diferents grups de productes. Dins d’aquesta classificació, destaca l’increment del preu unitari de la partida de combustibles, lubrificants minerals i productes similars, amb un augment del 82,2% a conseqüència de la inestabilitat geopolítica internacional.

A molta distància, s’observa un menor creixement de les partides matèries en brut no comestibles (excepte combustibles) (13%) i articles manufacturats diversos (10,7%). Pel que fa a les dades negatives, el preu unitari de la partida productes químics i similars presenta una caiguda de l’11,3%, mentre que la d’olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal disminueix un 4,9% respecte de l’any anterior, segons les dades del departament d’Estadística publicades aquest dilluns.

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Pel que fa al preu de les importacions agrupades per zones geogràfiques, és a dir, segons el país o agrupació geogràfica d’on provenen els productes, durant el mes d’abril el preu unitari de les importacions originàries resta de la UE + la Gran Bretanya experimenta un increment del 20,6%.

Per contra, el preu unitari dels productes d’Espanya cau un 0,6%, el de França decreix un 8,3% i el preu unitari dels productes provinents de la resta del món no pateix cap variació respecte a fa 12 mesos. Si es compara així amb el mes anterior, destaca l’increment del preu unitari dels productes provinents de la resta de la Unió Europea la Gran Bretanya (un 15,5% més) i la caiguda del preu unitari dels béns originaris de França (un 14,5% menys).

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