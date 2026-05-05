Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La frontera hispanoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Tendència a la baixa

Els ingressos per importacions acumulen una caiguda del 7,9% fins a l’abril amb un fort descens del tabac

La recaptació se situa en 68,03 milions d'euros, prop d’un 20% menys que el 2024, mentre que el tabac es desploma més d’un 37% a l’abril

Els ingressos de duana per importacions confirmen una clara tendència a la baixa aquest 2026. Segons les dades del Ministeri de Finances, la recaptació acumulada fins a l’abril arriba als 68,03 milions d’euros, fet que representa una caiguda del 7,9% respecte al 2025 i d’aproximadament un 20% en comparació amb el 2024. Val a dir, però, que, des d’inicis d’any, tots els mesos presenten retrocessos en relació amb els exercicis anteriors. Pel que fa al mes d’abril, la recaptació és de 16,05 milions d’euros, un 14% inferior a la del mateix mes del 2025.

Només a l’abril, la recaptació vinculada al tabac cau més d’un 37% respecte a l’any anterior, evidenciant una pèrdua de pes significativa dins del conjunt d’ingressos

Un dels factors clau que expliquen aquesta caiguda és el comportament del tabac, tradicionalment un dels pilars dels ingressos duaners. Entre gener i abril, aquest producte ha generat 25,6 milions d’euros, però amb descensos importants mes a mes. Només a l’abril, la recaptació vinculada al tabac cau més d’un 37% respecte a l’any anterior. Per altra banda, els combustibles minerals acumulen 18,06 milions d’euros fins a l’abril, mentre que les begudes presenten una evolució irregular. En canvi, les importacions d’altres mercaderies mostren una certa resistència i fins i tot increments puntuals, com el registrat a l’abril, el qual ajuda a esmorteir la caiguda global.

Comparteix
Notícies relacionades
Unes 2.500 societats inactives acumulen incompliments al Registre i el Govern impulsa una llei per depurar-les
L’IPC avançat del mes d’abril s’enfila fins al 4,9% impulsat principalment pel transport i una variació mensual a l’alça
Les jornades INNTEC conclouen que la intel·ligència artificial transformarà les feines, però no eliminarà el factor humà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
Unes 2.500 societats inactives acumulen incompliments al Registre i el Govern impulsa una llei per depurar-les
  • Economia
L’IPC avançat del mes d’abril s’enfila fins al 4,9% impulsat principalment pel transport i una variació mensual a l’alça
  • Economia, Societat
Les jornades INNTEC conclouen que la intel·ligència artificial transformarà les feines, però no eliminarà el factor humà
Entrevistes destacades
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia
Laia Moliné
Consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu