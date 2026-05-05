Els ingressos per importacions acumulen una caiguda del 7,9% fins a l’abril amb un fort descens del tabac

Els ingressos de duana per importacions confirmen una clara tendència a la baixa aquest 2026. Segons les dades del Ministeri de Finances, la recaptació acumulada fins a l’abril arriba als 68,03 milions d’euros, fet que representa una caiguda del 7,9% respecte al 2025 i d’aproximadament un 20% en comparació amb el 2024. Val a dir, però, que, des d’inicis d’any, tots els mesos presenten retrocessos en relació amb els exercicis anteriors. Pel que fa al mes d’abril, la recaptació és de 16,05 milions d’euros, un 14% inferior a la del mateix mes del 2025.
Un dels factors clau que expliquen aquesta caiguda és el comportament del tabac, tradicionalment un dels pilars dels ingressos duaners. Entre gener i abril, aquest producte ha generat 25,6 milions d’euros, però amb descensos importants mes a mes. Només a l’abril, la recaptació vinculada al tabac cau més d’un 37% respecte a l’any anterior. Per altra banda, els combustibles minerals acumulen 18,06 milions d’euros fins a l’abril, mentre que les begudes presenten una evolució irregular. En canvi, les importacions d’altres mercaderies mostren una certa resistència i fins i tot increments puntuals, com el registrat a l’abril, el qual ajuda a esmorteir la caiguda global.