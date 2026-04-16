Els preus del comerç exterior cauen amb baixades del 6,9% en importacions i fins al 24,7% en les exportacions

El Departament d’Estadística ha publicat les dades de l’Índex de Valor Unitari (IVU) del comerç exterior corresponents al gener del 2026, les quals evidencien un descens generalitzat dels preus tant en les importacions com en les exportacions. En el cas de les importacions, els preus han disminuït un 6,9% en termes interanuals, mentre que en comparació amb el mes de desembre la caiguda s’accentua fins al 13,1%. Pel que fa a les exportacions, la davallada és més pronunciada, amb una reducció del 24,7% respecte al gener de l’any anterior i del 26,1% en relació amb el mes precedent.
Per tipus de béns, tots els grups registren variacions negatives. Els béns de consum han baixat un 7,8%, els de capital un 5,4% i els intermedis un 3,9% en comparació amb el mateix període de l’any passat. Si s’analitzen les dades segons la classificació del comerç internacional (CUCI), la majoria de sectors també presenten descensos. Destaquen les caigudes en les matèries en brut no comestibles, amb un 15,6%; els olis, greixos i ceres, amb un 14,9%, i la maquinària i equips de transport, amb un 13,3%. En canvi, els articles manufacturats segons la primera matèria són l’únic grup que registra una evolució positiva, amb un increment del 5,4%.
Pel que fa a l’origen de les importacions, els preus han disminuït en la majoria de zones geogràfiques. Els productes provinents d’Espanya han baixat un 3,3% i els de França un 6,7%, mentre que els de la resta de la Unió Europea i Gran Bretanya han registrat una caiguda més acusada del 22%. Per contra, els productes procedents de la resta del món presenten una lleugera variació positiva del 0,1%.