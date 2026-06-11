El valor de les importacions supera els 2.000 milions d’euros després d’un any marcat per l’impuls de la construcció

Les importacions es van mantenir pràcticament estables durant el mes de maig, amb un volum total de 149,72 milions d’euros, només un 0,1% superior al registrat durant l’any passat. Els increments més destacats corresponen a la construcció i transport. Les importacions vinculades al sector de la construcció van créixer un 33% respecte al maig del 2025, mentre que les de transport ho van fer un 16,5%. En canvi, les caigudes més pronunciades es concentren en la joieria (-35,5%), les begudes i el tabac (-25,6%) i el vestit i calçat (-10,9%).
En el conjunt dels cinc primers mesos de l’any, les importacions acumulades arriben als 801,58 milions d’euros, un 3,8% més. El sector de la construcció torna a liderar els increments, amb una pujada del 31,7%, seguit de la joieria (+38,8%), els productes diversos (+19%) i el transport (+8,1%). Per contra, les principals davallades registrades corresponen a les partides de begudes i tabac (-10,7%), energia (-7,7%) i electrònica (-7,5%).
Si s’analitza l’evolució dels darrers dotze mesos, les importacions acumulades superen per primera vegada els 2.000 milions d’euros i se situen en 2.026,66 milions, un 8,1% més que en el període precedent. En aquest període anual, destaquen especialment els increments en construcció (+26,4%), productes diversos (+20,9%), joieria (+23%), transport (+10,1%) i productes industrials (+9,3%). L’energia, per contra, és l’únic gran grup que registra una evolució negativa, amb una reducció del 5,5%.
En el conjunt dels cinc primers mesos de l’any, les importacions acumulades arriben als 801,58 milions d’euros, un 3,8% més
Pel que fa a les exportacions, aquestes van sumar 14,55 milions d’euros durant el maig, un 3,8% més que un any enrere. El principal impuls va provenir de la joieria, la qual va disparar les exportacions un 320,2%, mentre que els productes industrials van experimentar una caiguda del 64,5%. En l’acumulat dels cinc primers mesos de l’any, les exportacions arriben als 82,86 milions, un 8,2% més, i de nou la joieria lidera el creixement amb un augment del 130%, seguida del transport (+13,5%) i l’electrònica (+7,3%). La categoria de productes diversos retrocedeix un 42,8%.
La tendència positiva també es manté en la comparativa dels darrers dotze mesos. Les exportacions acumulades assoleixen els 203,45 milions d’euros, un 9,6% més que en el període anterior. Els majors increments corresponen novament a la joieria (+54,2%), l’electrònica (+13,5%) i el transport (+8,9%), mentre que les principals reculades es registren en els productes diversos (-19,2%) i en el vestit i calçat (-10,1%).