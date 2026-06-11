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Tendència estable

El valor de les importacions supera els 2.000 milions d’euros després d’un any marcat per l’impuls de la construcció

Les exportacions creixen un 3,8% per l’impuls de la joieria, la qual arriba a disparar les vendes a l’exterior més d’un 320% en termes anuals

Les importacions es van mantenir pràcticament estables durant el mes de maig, amb un volum total de 149,72 milions d’euros, només un 0,1% superior al registrat durant l’any passat. Els increments més destacats corresponen a la construcció i transport. Les importacions vinculades al sector de la construcció van créixer un 33% respecte al maig del 2025, mentre que les de transport ho van fer un 16,5%. En canvi, les caigudes més pronunciades es concentren en la joieria (-35,5%), les begudes i el tabac (-25,6%) i el vestit i calçat (-10,9%).

En el conjunt dels cinc primers mesos de l’any, les importacions acumulades arriben als 801,58 milions d’euros, un 3,8% més. El sector de la construcció torna a liderar els increments, amb una pujada del 31,7%, seguit de la joieria (+38,8%), els productes diversos (+19%) i el transport (+8,1%). Per contra, les principals davallades registrades corresponen a les partides de begudes i tabac (-10,7%), energia (-7,7%) i electrònica (-7,5%).

Si s’analitza l’evolució dels darrers dotze mesos, les importacions acumulades superen per primera vegada els 2.000 milions d’euros i se situen en 2.026,66 milions, un 8,1% més que en el període precedent. En aquest període anual, destaquen especialment els increments en construcció (+26,4%), productes diversos (+20,9%), joieria (+23%), transport (+10,1%) i productes industrials (+9,3%). L’energia, per contra, és l’únic gran grup que registra una evolució negativa, amb una reducció del 5,5%.

En el conjunt dels cinc primers mesos de l’any, les importacions acumulades arriben als 801,58 milions d’euros, un 3,8% més

Pel que fa a les exportacions, aquestes van sumar 14,55 milions d’euros durant el maig, un 3,8% més que un any enrere. El principal impuls va provenir de la joieria, la qual va disparar les exportacions un 320,2%, mentre que els productes industrials van experimentar una caiguda del 64,5%. En l’acumulat dels cinc primers mesos de l’any, les exportacions arriben als 82,86 milions, un 8,2% més, i de nou la joieria lidera el creixement amb un augment del 130%, seguida del transport (+13,5%) i l’electrònica (+7,3%). La categoria de productes diversos retrocedeix un 42,8%.

La tendència positiva també es manté en la comparativa dels darrers dotze mesos. Les exportacions acumulades assoleixen els 203,45 milions d’euros, un 9,6% més que en el període anterior. Els majors increments corresponen novament a la joieria (+54,2%), l’electrònica (+13,5%) i el transport (+8,9%), mentre que les principals reculades es registren en els productes diversos (-19,2%) i en el vestit i calçat (-10,1%).

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