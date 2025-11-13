Serrano Pentinat coneix de prop la Massana en una jornada institucional plena de trobades i gestos simbòlics

Els cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité, han acollit aquest dijous el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la que ha estat la seva primera estada oficial al comú. Al llarg del recorregut pels diversos serveis municipals, el cap d’Estat s’ha interessat per l’estat de les instal·lacions, especialment pel projecte de renovació de la xarxa d’aigua i les actuacions previstes en matèria d’infraestructures.
A banda de conèixer de primera mà la tasca dels consellers i del personal tècnic, Serrano Pentinat ha aprofitat la visita per conversar amb ciutadans que es trobaven a les dependències comunals i ha volgut saludar-los un per un.
La comitiva ha passat també pel comú vell, on el copríncep ha pogut endinsar-se en la trajectòria històrica de l’edifici: des dels seus inicis com a hostal fins a la transformació progressiva que el va convertir en la Casa Comuna actual.
Serrano Pentinat ha compartit moments amb veïns, infants i avis, apropant-se al dia a dia de la comunitat massanenca
Un cop signat el Llibre d’Or, hi ha tingut lloc l’intercanvi d’obsequis institucionals. Serrano Pentinat ha entregat als cònsols una làmina del Beatus de la Seu amb una representació de l’arbre de la vida, símbol de l’arrelament i de la vitalitat comunitària. Els cònsols, per la seva banda, li han ofert un bolígraf amb la inscripció de la Massana i diverses publicacions sobre el patrimoni i la cultura locals.
Acompanyat del seu representant, Eduard Ibáñez, i de la secretària general, Conxita Garcia, el copríncep ha continuat la ruta saludant veïns que s’hi han apropat i també els infants de l’escola francesa, que jugaven al pati en el moment del seu pas per la plaça de l’Església. Durant el recorregut ha contemplat igualment l’escultura del pi de l’Església, una peça que posa en valor el paper dels infants dins la comunitat.
Ja a la tarda, Serrano Pentinat s’ha desplaçat a la Casa Pairal, on ha compartit berenar i cançons amb les padrines i els padrins del centre, en un ambient distès i proper.
En finalitzar la visita, el copríncep ha expressat el seu agraïment per l’acollida rebuda, mentre que els cònsols han destacat l’interès i la voluntat del representant episcopal per conèixer de prop el dia a dia de la parròquia massanenca.