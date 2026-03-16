Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra de cultura, Mònica Bonell, i el cap de Govern, Xavier Espot, durant la inauguració de l'exposició. | Govern
El Periòdic d'Andorra
50è aniversari de l’Arxiu Nacional

‘Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs’ supera els 3.000 visitants en el marc de la celebració

La mostra ha reunit 143 fotografies històriques i una cinquantena d’activitats paral·leles, amb una majoria de visitants residents al Principat

L’exposició dedicada als primers fotògrafs que van documentar el país entre finals del segle XIX i mitjan segle XX ha tancat amb un total de 3.046 visitants. La proposta s’emmarcava en la celebració del cinquantenari de l’Arxiu Nacional d’Andorra.

La mostra, titulada ‘Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs’, es va inaugurar el 18 de novembre del 2025 i ha estat oberta al públic fins al 13 de març. Segons les dades facilitades, el 76% de les persones que hi han assistit són residents al país.

El recorregut expositiu ha presentat 143 fotografies datades entre finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Les imatges provenen de nou fons fotogràfics i corresponen a onze autors diferents. La selecció ha anat a càrrec del fotògraf Isidre Escorihuela i de l’historiador Pau Chica, vinculats a l’Arxiu Nacional.

Paral·lelament a l’exposició s’han organitzat una cinquantena d’activitats, entre les quals s’inclouen iniciatives centrades en la fotografia i la història d’Andorra, així com diverses visites guiades per al públic.

La iniciativa també ha posat de manifest la col·laboració entre institucions públiques i el sector privat en la preservació dels fons fotogràfics. Part d’aquest material continua sota la custòdia dels seus propietaris, que treballen conjuntament amb l’Arxiu Nacional per garantir-ne la conservació i difusió.

Amb el tancament d’aquesta exposició, la Sala d’Exposicions del Govern inicia la preparació de la propera proposta. La nova mostra s’inaugurarà el 30 de març a les 19.30 hores i reunirà obres dels artistes Lita Cabellut i Maseda, en un projecte comissariat per Eloy Martínez de la Pera i organitzat amb la col·laboració de la galeria ArtLab Andorra.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu