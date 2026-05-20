Les millors fotografies que retraten la immigració, guerres i crisi climàtica com a defensa de la llibertat de premsa

L’Hotel Pol acollirà del 10 al 20 de juny el World Press Photo, l’exposició de fotoperiodisme més prestigiosa del món i un dels grans aparadors internacionals de la fotografia documental i periodística. La mostra, que enguany recull més de 57.000 fotografies presentades per 3.700 fotògrafs de 150 països, arribarà a Sant Julià de Lòria amb imatges sobre guerres, immigració, crisi climàtica, drets humans i conflictes socials, en una edició que els organitzadors han volgut convertir també en un homenatge als professionals que han perdut la vida exercint la professió.
La mostra itinerant, impulsada per la Fundació Reig, el comú lauredià, el Ministeri de Cultura, Reunió de Papaia, Amics del Disseny d’Andorra i l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA), situarà Andorra dins del circuit internacional d’una exposició que aquest any farà parada en una seixantena de ciutats d’arreu del món. En aquest sentit, l’organitzador de l’exposició, Pere Moles, ha remarcat la dificultat que ha comportat portar-la al Principat. “És l’exposició de periodisme més prestigiosa del món” i “ens ha costat molt portar-la”, ha afirmat, recordant que feia anys que des de l’àmbit de la comunicació del país s’intentava aconseguir-ho.
Moles ha insistit que el World Press Photo “ajuda a entendre el món en què vivim” i ha advertit que no és una exposició “de fotos boniques”. “Són imatges molt fortes del que passa cada any”, ha explicat, amb instantànies que acaben convertint-se en “fotografies icòniques”. Segons ha detallat, la mostra és també “una reflexió sobre el món actual”, amb treballs vinculats a guerres, immigració, canvi climàtic, drets humans, resistència i llibertat. “En un moment en què la llibertat de premsa fa poques vegades de parlar-ne, el paper del fotoperiodisme és més important”, ha assegurat.
“Si a altres llocs val 10 euros, aquí serà entre 3 i 5 euros; no per guanyar diners, sinó com una qüestió de prestigi” – Pere Moles
L’exposició incorporarà un espai específic de record i reflexió dedicat als periodistes i fotoperiodistes morts mentre cobrien esdeveniments de risc. El responsable d’Amics del Disseny d’Andorra, Josep Maria Magot, ha explicat que l’entitat s’ha encarregat de crear “aquesta mena d’espai que és com un homenatge, un memorial”. Un espai que busca fer reflexionar “al voltant del que representa una professió en la qual un percentatge molt alt de gent es deixa la vida”. Així, Magot ha lamentat la mortalitat vinculada a la professió i ha apuntat que “aquest any em sembla que són més de 1.200 morts. És evident que hi ha dues cares molt importants”.
L’entrada tindrà un cost reduït d’entre 3 i 5 euros, tot i que Moles ha remarcat que la voluntat no és econòmica, sinó vinculada al prestigi del certamen. “No per guanyar diners, segurament que no guanyarem, però sí que jugàvem amb una cosa de prestigi”, ha explicat. Els organitzadors també han avançat que buscaran la manera de destinar els diners recaptats.
El president de l’APCA, Marc Segalés, ha destacat la importància que Andorra aculli una mostra d’aquest nivell internacional. “És molt important que la tingui Andorra”, ha afirmat, tot remarcant que l’exposició arribarà abans al Principat que a Barcelona. “Alguns baixaven a la ciutat a veure-la”, ha recordat. A més, Segalés també ha reivindicat el paper del World Press Photo per recuperar conflictes que sovint desapareixen ràpidament de l’actualitat mediàtica. “El certamen permet tornar a posar en valor el punt d’aquell fet”, ha assegurat.
Es pot fer a Andorra un certamen de fotoperiodisme amb esdeveniments clau i històrics del país?
L’arribada del World Press Photo a Sant Julià ha obert també la porta a plantejar una possible exposició de fotoperiodisme centrada exclusivament en esdeveniments històrics i rellevants d’Andorra. La idea s’ha posat sobre la taula aprofitant la col·laboració amb l’APCA, i Segalés ha recordat que anys enrere diferents fotògrafs de mitjans del país ja van impulsar conjuntament un llibre amb imatges de tota una dècada. “No va ser en format exposició, però sí en format llibre”, ha explicat.
Tot i deixar clar que “no seria un World Press Photo”, el president de l’APCA considera que una iniciativa similar podria “ser molt interessant”. “Si al seu moment es van posar d’acord per fer el llibre, per què no organitzar-ho en versió exposició?”, ha plantejat. Amb tot, ha remarcat que caldria estudiar si es podria comptar amb “el suport institucional per tirar-ho endavant”.