Ordino inaugura la seva fira de Nadal amb un espectacle infantil que omple la plaça de la Closa de públic

Ordino ha inaugurat aquest divendres la seva tradicional fira de Nadal amb una proposta escènica adreçada als més petits. L’actuació, titulada ‘Entre voliaines i menairons’, ha reunit diversos infants de la parròquia a la plaça de la Closa, on han presenciat la interpretació creada per l’escriptora Anna Font.
Font ha explicat que “des del comú em van demanar de fer la inauguració” i que va voler adaptar la narrativa al context local. Ha detallat que, coneixent la vinculació d’Ordino amb la Reserva de la Biosfera, ha optat per “crear alguna cosa que quadri amb el cercle màgic, però que parli una mica de la natura”. La història presenta la figura tradicional del menairó juntament amb la fada de l’hivern, “un personatge que m’he inventat” i que “viu a la muntanya i fa màgia”.
L’autora ha apuntat també que “m’agrada molt treballar les emocions amb nens” i que, tenint present que el públic estava format per infants fins als 10 o 11 anys, ha desenvolupat “l’estratègia de les bombolles d’atenció i intencions” per transmetre que “totes les coses que pensem o diem tenen un impacte”.
La fira obre fins al 8 de desembre amb artesania i productes locals repartits entre la plaça de la Closa i el carrer Major
El conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, ha destacat durant la inauguració que una de les novetats d’enguany és el ‘Cercle Màgic’, un recorregut per diferents punts de la parròquia relacionats amb l’imaginari nadalenc, com l’escola dels menairons, el taller del trineu del Pare Noel a la Cortinada o espais com la Mola de Cal Pal i la serradora.
Segons Serracanta, la fira té com a objectiu “seguir una miqueta les tradicions que hem tingut fins ara quant a menjar” i “a objectes per a comprar durant aquestes festes”, així com oferir elements per “decorar la casa”. Ha celebrat que l’esdeveniment “s’hagi convertit en una tradició tant per a la gent del país com per a la gent de fora” i ha remarcat que “enguany la neu ens acompanya i això, estic segur, ens farà gaudir molt més”.
La fira romandrà oberta fins al 8 de desembre i ocuparà la plaça de la Closa i el carrer Major amb casetes d’artesania, activitats i productes de proximitat. La programació nadalenca s’allargarà fins després de Reis, amb una trentena de propostes que, segons el comú, ompliran la parròquia “de música, tradició i participació”.