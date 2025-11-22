Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'activitat s'estén fins a Llorts i la Mina i rep una bona resposta del públic, inclosos visitants de fora del país, en un ambient marcat pel fred i la neu.
Agències
Activitat per a tota la família

El Cercle Màgic arrenca amb una alta participació i un recorregut ampliat que integra diversos punts d’Ordino

L’activitat s’estén fins a Llorts i la Mina i rep una bona resposta del públic, inclosos visitants de fora del país, en un ambient marcat pel fred i la neu

El Cercle Màgic d’Ordino ha començat el programa de visites per a famílies i infants amb una elevada expectació i una bona resposta de públic. Segons l’organització, fins i tot s’hi han acostat visitants procedents de fora del país, com del País Valencià i de les Canàries. El conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, ha valorat positivament l’arrencada de l’activitat, marcada enguany per un canvi de plantejament. “L’any passat ho vam concentrar tot a Ordino, i aquest any ho hem estès a tota la parròquia, cap a la ribera amunt”, ha explicat.

El recorregut inclou l’Acadèmia dels Menairons a Ordino, continua per la Cortinada i arriba fins a Llorts, on es pot visitar el Camí de Rens, completament il·luminat, i finalitza a la Mina, escenari de la cova del Menairó Trapella. Serracanta ha assenyalat que la setmana passada ja es van fer unes primeres visites amb els veïns de Llorts i que la valoració ha estat positiva. Ha remarcat que l’objectiu és “dinamitzar la parròquia d’Ordino durant les festes nadalenques”.

Pel que fa a la meteorologia, el conseller ha destacat que el fred i la neu han contribuït a reforçar l’ambient de la proposta. Les baixes temperatures han fet recomanable portar roba d’abric i calçat adequat per recórrer el camí il·luminat pel bosc, tot cobert per un mantell de neu. “La meteorologia ens ha acompanyat molt. Les imatges d’avui són molt atractives, i aquest matí ja hi havia visitants gaudint-ne”, ha conclòs.

