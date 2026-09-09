L’Estatut de l’artista amplia els criteris d’accés després d’acreditar només 15 professionals des de la seva aprovació

La modificació de la Llei de l’Estatut de l’artista buscarà ampliar el nombre de professionals que poden obtenir l’acreditació després que, des de l’entrada en vigor de la normativa, només una quinzena d’artistes hagin aconseguit aquest reconeixement. «La voluntat era que molts més artistes es poguessin acreditar, simplificar els tràmits i ajudar-los», ha reconegut la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui ha admès també que les xifres assolides fins ara no responen a l’objectiu que es perseguia quan es va impulsar una llei treballada amb tots els grups parlamentaris durant la passada legislatura
«Aquests anys han servit per veure si la llei s’ajustava prou a la realitat del país», ha apuntat Bonell. Precisament, l’experiència acumulada durant aquest període ha portat l’ens governamental a presentar un Projecte de llei que modifica diversos aspectes, com els requisits per ser reconegut com a artista professional. La normativa vigent vinculava aquesta condició al fet de sustentar-se amb els ingressos procedents de l’activitat artística o acreditar la voluntat d’aconseguir-ho en un termini màxim de cinc anys, mentre que ara l’acreditació passarà a valorar la formació de l’artista, una trajectòria consolidada o reconeguda o una combinació d’aquests elements.
Tanmateix, la titular de la cartera de Cultura no ha volgut avançar quantes persones podrien incorporar-se a l’Estatut amb els nous criteris, tot i que «sabem que hi ha persones que tenen una doble activitat i que els agradaria que es reconegués la seva feina i aquest treball artístic a través de l’acreditació de l’Estatut». De cara a donar resposta a aquesta pluriactivitat, s’introdueix ara un règim especial de cotització per als professionals acreditats que treballin per compte propi i que ja siguin assegurats directes de la CASS per una altra activitat professional, així com per a les persones pensionades. En aquests casos, podran cotitzar únicament a la branca general sobre una base equivalent al 55% del salari mínim (el que representa uns 90 euros mensuals).
«Aquesta reforma permet adaptar l’Estatut a la realitat del sector cultural, reconeixent la professionalitat a partir de la formació i la trajectòria dels creadors, oferint una resposta específica a les diverses formes d’exercici de l’activitat artística», ha exposat Bonell, afegint que la reforma també preveu reduir les obligacions administratives dels artistes acreditats, ja que els professionals que es dediquin exclusivament a aquestes activitats no hauran d’inscriure’s al Registre de Comerç i Indústria. A més, i pel que fa a la possibilitat de crear una cooperativa d’artistes, plantejada anteriorment durant els treballs amb el sector, Bonell ha reconegut que el projecte no ha avançat perquè s’estava a l’espera de determinar quins canvis es podien introduir a la legislació.