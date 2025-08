Balanç positiu del muntatge artístic

L’espectacle ‘Il·lu’ del Cirque du Soleil reuneix més de 64.000 espectadors durant el mes de juliol a Andorra

El 90% dels visitants internacionals va fer nit al territori amb una estada mitjana de 2,3 nits, segons dades provisionals

Més de 64.000 persones han assistit a les 22 funcions d’Il·lu, l’espectacle del Cirque du Soleil programat al país durant el mes de juliol. Les dades provisionals indiquen que s’han superat els objectius fixats, amb una ocupació general superior al 80%, segons ha apuntat el director de Productes i Esdeveniments d’Andorra Turisme, d’Enric Torres.

Enguany, el comportament del públic ha estat similar al d’anys anteriors, si bé s’ha detectat un increment d’assistència en dies entre setmana com dimarts i dijous. Les funcions de cap de setmana han tornat a ser les de màxima afluència. El sistema de tarifació ha estat modificat respecte a edicions anteriors, amb preus diferenciats segons la ubicació de les localitats. “Les entrades que vam considerar com a prèmium o preferents són les que més ràpidament s’han esgotat”, ha detallat Torres.

Pel que fa a l’origen dels espectadors, el 83% del públic era forà. El percentatge de públic andorrà es va mantenir entre el 16% i el 17%. D’aquest 83% de visitants, el 90% va pernoctar al país. La durada mitjana de l’estada es va situar en 2,3 nits, segons les primeres dades recollides durant la primera quinzena d’enquestes.

“Ens havíem fixat un objectiu d’ocupació superior al 80% i que la valoració de l’espectacle estigués per sobre del 8 sobre 10, i s’ha complert en tots dos casos”, ha afirmat Torres. També ha destacat la bona resposta del públic davant la nova estructura de tarifes i la consolidació del projecte al calendari estiuenc andorrà: “Ja no podem parlar només de consolidació, sinó que veritablement les xifres es mantenen a un nivell molt positiu”.

Sobre la continuïtat del projecte, el contracte amb el Cirque du Soleil és vigent fins al 2027. “Està previst per a quatre edicions, iniciat l’any passat, amb vigència fins al 2027. Un cop analitzades totes les dades d’enguany, ens acostarem al Comú d’Andorra la Vella per establir les possibilitats de cara a la ubicació i condicions de l’espectacle del pròxim any”, ha explicat Torres. En aquest sentit ha destacat el fet que el contracte inclou clàusules que exigeixen una ocupació mínima del 80% i una valoració superior a 8 punts per part del públic.

Sobre una possible ubicació futura a l’Espai Capital, Torres ha recordat que “el ministre de Turisme ja va fer declaracions al respecte i és el Comú qui lidera les discussions”. Segons ha precisat, “no puc afegir res més del que ja s’ha comentat”.