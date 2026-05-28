Canillo acollirà el dissabte 6 de juny un espectacle itinerant d’’Els Tres Mosqueters’ pels carrers de la parròquia

“Crec que hi ha tots els ingredients perquè el públic vingui i gaudeixi d’una obra universal, amb personatges molt carismàtics”. Amb aquestes paraules, l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha presentat aquest dijous l’espectacle itinerant d’’Els Tres Mosqueters’ que arribarà a Canillo el pròxim 6 de juny en el marc del festival ‘Canillo Scenic Arts’.
La representació, gratuïta i oberta a tots els públics, recorrerà diferents espais de la parròquia amb una proposta immersiva i participativa inspirada en l’univers creat per Alexandre Dumas. El muntatge anirà a càrrec de la companyia francesa Collectif 49.701, especialitzada en adaptacions contemporànies i de carrer de grans clàssics de la literatura universal.
El projecte compta amb una inversió compartida entre el Comú de Canillo i l’ambaixada de França a Andorra, amb una aportació aproximada d’11.000 euros per a cadascuna de les parts. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que aquesta col·laboració demostra “el compromís tant de l’Estat francès com del Comú de Canillo amb aquest tipus d’esdeveniments culturals”.
Alcobé també ha remarcat que és “la primera vegada que aquest teatre al carrer, amb aquest format concret, es presenta amb un espectacle tan emblemàtic”, i ha reivindicat el festival ‘Canillo Scenic Arts’ com una proposta cultural consolidada dins la parròquia.
L’obra combinarà humor, acció i elements propis del western i del teatre popular, mentre el públic es desplaçarà pels diferents espais del poble seguint l’acció. Segons Eybalin, els assistents “no només miraran, sinó que entraran dins l’acció”, en una representació que incorporarà moments d’improvisació i participació directa.
L’espectacle començarà davant del Comú de Canillo i continuarà en altres punts de la parròquia, com la vora del riu o la plaça Carlemany. La representació abordarà els tres primers episodis de la història de D’Artagnan i la seva arribada a París amb l’objectiu d’entrar als Mosqueters del Rei.
Eybalin ha subratllat també la dimensió internacional de l’obra de Dumas: “Ha estat traduïda a pràcticament totes les llengües del món i adaptada al cinema, a la televisió, al còmic i als dibuixos animats”. Cal destacar que la companyia Collectif 49.701 fa anys que gira amb aquesta reinterpretació d’’Els Tres Mosqueters’ per diverses ciutats franceses, amb representacions a l’aire lliure i una estètica contemporània inspirada en els westerns, mantenint l’esperit aventurer i de companyonia dels personatges originals.