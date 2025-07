La màgia torna al Principat

‘IL·LU’ del Cirque du Soleil transforma Andorra en un escenari de fantasia i retorn a la infància

L’espectacle dona valor a la família i convida a recuperar la mirada infantil amb acrobàcies, dansa aèria i humor visualment captivador

Andorra la Vella ha acollit l’estrena del nou espectacle del Cirque du Soleil, ‘IL·LU’, una producció concebuda especialment per al públic andorrà. Amb gran expectació, les llums d’un dels circs més reconeguts a escala mundial s’han encès per omplir de màgia, colors i emoció la capital del Principat.

Tal com ha destacat el ministre de Turisme, Jordi Torres, l’edició d’enguany vol retre homenatge a la família, transportant l’espectador a la infància i a la màgia que sovint s’hi associa. “És una màgia que molts cops es perd quan ens fem grans”, ha remarcat el titular de la cartera.

Malgrat la dificultat de fer que els adults deixin de banda el seu vessant racional, ‘IL·LU’ ha aconseguit trencar aquesta barrera des del primer moment. Ja en l’obertura de portes, diversos personatges –com una pitonissa i infants vestits de manera idèntica– han interactuat amb el públic per amenitzar l’espera abans de descobrir el Palau de les Il·lusions.

Amb coreografies acurades i acrobàcies sorprenents, l’espectacle ha transportat els assistents als seus records d’infantesa. La dansa aèria ha tingut un paper destacat des del començament, amb ballarins que han demostrat una coordinació precisa i amb molta harmonia en cada moviment.

Un altre dels punts àlgids de la funció ha estat l’equilibri. Els trapezistes han brillat per la seva destresa tant sobre les cordes com damunt barres verticals, captivant el públic amb moviments espectaculars. Una de les actuacions més ovacionades ha estat quan una artista s’ha enlairat a més de quatre metres i ha girat sobre si mateixa amb gran elegància.

Tot i que l’escenari recreava un paisatge del pol nord, l’ambient ha estat tot menys fred. Les actuacions sincronitzades entre ballarines aèries i trapezistes han mantingut el ritme de l’espectacle, culminant amb salts que han provocat forts aplaudiments quan s’assolia un mortal amb precisió.

La música urbana també ha tingut cabuda a l’escena, amb l’aparició de cotxes de xoc i un braç mecànic que simulava una màquina d’agafar joguines, evocant l’ambient d’una fira plena d’atraccions, cotó de sucre i alegria. Com no podia ser d’una altra manera, l’equilibri ha estat sobre la taula amb un espectacle de deu en què el trapezista ha jugat en tot moment amb la gravetat.

Un dels clowns, amb més de 25 tombarelles i una posada en escena plena d’imaginació, ha arrencat els aplaudiments i els somriures del públic amb la seva actuació enginyosa i dinàmica. L’espectacle ha culminat amb una última intervenció dels trapezistes, que han deixat els espectadors literalment amb el cor a la gola, provocant que molts s’aixequessin per aplaudir dempeus.

Aquesta nova edició no ha deixat indiferent ningú i ha tornat a captivar tant el públic local com el visitant, que ha viatjat des de diversos punts dels països veïns per gaudir d’un espectacle que ha despertat emocions i ha connectat amb la infància de molts.