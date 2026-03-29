L’actor Carlos Areces considera que posar limits legislatius a l’humor en l’àmbit de la ficció “és censura”

Des del 28 de març al 23 de maig, l’actor, cantant, humorista i, fa uns anys, il·lustrador Carlos Areces exposa més de 50 pàgines d’acudits d’humor negre publicats a la revista El Jueves al Museu la Massana Còmic. “La majoria d’acudits que hi ha aquí ofendrien avui dia a algú”, admet Areces, qui, en declaracions a EL PERIÒDIC, ha parlat sobre com ha canviat la llibertat d’expressió a l’hora de fer humor.
“L’únic límit l’has de posar tu amb total llibertat creativa. Això seria l’ideal”, diu l’actor, qui està totalment en contra de posar límits legislatius a l’humor. “Això és censura”, afirma. I deixa clar que “em semblaria un retrocés terrible”. Així tot, subratlla que parla “exclusivament de ficció”. Posant un exemple, l’humorista explica que “tu no pots publicar un llibre dient que és la biografia de ‘Fulanito Pérez’ i dir coses que no són certes. Bàsicament el que estava legislat fins ara”, aclareix. En aquest sentit, apuntala que la llibertat de premsa o d’expressió no et pot servir per insultar, difamar o incitar a la violència. “Però tota la resta em sembla lícit”, diu.
Pel que fa a la famosa cultura de la cancel·lació, Areces culpa, en part, els mitjans de comunicació. “La premsa està desitjant crear escàndols, encara que no n’hi hagi”, relata, centrant-se sobretot en el sensacionalisme. “Cada dos per tres et trobes un titular de l’estil ‘Polèmica a les xarxes per no sé què?’ i dius, ‘polèmica?’ Hi ha deu missatges de gent que diu que no li agrada, de milions de persones a qui sí que els agrada”, indica.
Qüestionat per a quan considera que hi havia més llibertat d’expressió, l’humorista considera que el fet que actualment es pugui arribar a més gent augmenta la possibilitat que les persones més “susceptibles” t’escoltin, i en aquest cas assenyala les xarxes socials. “Et faciliten molt poder plantejar queixes i que la gent es reuneixi, i no et negaré que soc conscient que la susceptibilitat ha anat a més”.
Fent l’exercici d’imaginar que els seus acudits, exposats a la Massana, es publiquessin ara per primera vegada, l’il·lustrador està convençut que la revista rebria queixes i intents de cancel·lació “cada dos per tres”. A més, destaca que no va tenir “el més mínim problema amb cap d’aquestes pàgines quan es van publicar”.
Per sobreviure a una cancel·lació, Areces veu clau tenir una base suficient de fans i posa l’exemple de La que se avecina, sèrie on ha aparegut en alguns episodis. “Es fica en jardins que una sèrie que comencés de zero no es podria permetre”, assegura. El motiu? Tenir un “fenomen fan” suficient per mantenir-la. D’altra banda, també hi ha qui ha pogut fer carrera fent justament el contrari: provocar. “Dave Chappelle no es preocupa per la cancel·lació i Ricky Gervais tampoc”, exemplifica.
Amb tot, l’actor assenyala que la qüestió no és que res t’hagi d’ofendre. “Em sembla d’una tremenda paletada anar per la vida amb aquesta pretensió que res t’ha d’ofendre”, comenta. “El que has de fer és viure amb el fet que la gent té un sentit de l’humor diferent del teu i assumir que no a tots ens fan gràcia les mateixes coses”. Finalment, Areces assevera que els intents de cancel·lació no són eterns, tot i que “potser et tenen un temps fotut”. I conclou que, quan són per temes polítics, per part d’ambdós bàndols li semblen “igual d’absurds”.