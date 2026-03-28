Carlos Areces inaugura una exposició d’acudits ‘cancel·lables’ “pels estàndards d’avui dia” al museu la Massana Còmic

“Probablement i pels estàndards d’avui dia suposo que sí”, l’artista Carlos Areces creu que la majoria dels acudits il·lustrats, que des d’aquest dissabte i fins al 23 de maig estaran exposats al Museu La Massana Còmic, serien cancel·lables avui dia.
Conegut per la majoria pels seus treballs com a actor a ‘La que se avecina’, ‘Muertos S.L.’ i recentment ‘Torrente presidente’, entre moltes altres, durant més d’una dècada Areces va ser il·lustrador i ha estat aquesta tarda a la Massana per inaugurar l’exposició ‘Ocurrió cerca de tu casa’, un recull de més de 50 pàgines que es van publicar a la revista ‘El Jueves’ amb acudits d’humor negre. “M’estic trobant amb els acudits per primera vegada en molt de temps, i ara m’estan sorprenent a mi mateix en veure’ls. Hi ha res més cretí que fer-se gràcia a un mateix? Doncs m’està passant”, ha afirmat.
I quan parlem d’humor negre no és cap exageració, en les vinyetes es tracten temes com l’avortament — habitual a Andorra—, la corrupció, la immigració i també situacions absurdes. Sobre la famosa cultura de la cancel·lació, Areces no li dona molta importància i diu no tenir xarxes socials. “L’únic problema és que ara totes les opinions de tothom són molt accessibles a les xarxes socials. Aleshores, depenent de qui llegeixi cada acudit, et dirà una cosa o una altra”.
Pel que fa al treball com a il·lustrador, relata que va ser un dels “primers treballs vocacionals”. “Jo treballava en una oficina i era horrible; a la que vaig tenir l’oportunitat vaig deixar l’empresa”. Així, mentre esperava oportunitats al món de la televisió i el cinema, sector on feia alguns treballs segons diu “gens nutritius”, la revista El Jueves li va obrir les portes. “Va ser un dels meus primers treballs professionals estables”.
En aquesta revista també es publicava una altra destinada a un públic infantil, ‘Mr. K’, i seguidament va treballar a la revista de cinema ‘Fotogramas’. Aquest treball “va ser l’últim que vaig fer professionalment”, ja que les oportunitats al sector audiovisual començaven a ser estables i recurrents. “Quan has d’estar rodant de dilluns a divendres i el cap de setmana tens vol, potser el que més em venia de gust no era posar-me a dibuixar”, admet. “Vaig començar a quedar-me sense temps per dibuixar i això va anar morint”. Qüestionat per un possible retorn al sector, Areces ho descarta i el motiu és clar. “Econòmicament és tan trist”, esmenta.
Tornant a l’exposició, la qual es pot veure de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores en les dates esmentades, Areces recorda que va conèixer en Joan Pieras, president de l’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació (ARCA), per un amic en comú i després d’unes converses Pieras li va proposar fer una exposició. “Cosa que no era del tot fàcil perquè jo no tinc originals”, apunta Areces, però a Pieras no li va importar i, mitjançant unes impressions d’una “qualitat espectacular”, segons l’il·lustrador, s’ha acabat formant l’exposició inaugurada aquesta tarda.