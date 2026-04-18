La Casa de la Vall supera els 5.000 visitants des de la reobertura després de la reforma interior al desembre

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, el Consell General ha fet públiques aquest dissabte les dades de visitants de la Casa de la Vall des de la seva reobertura el passat 23 de desembre, després dels treballs de reforma interior. Segons la informació facilitada, un total de 5.012 persones han visitat l’edifici fins aquest divendres, 17 d’abril, amb l’objectiu de conèixer la seva trajectòria com a seu parlamentària. D’aquestes, 4.042 ho han fet de manera gratuïta, ja que l’accés va ser lliure fins al 15 de març.
El Consell General també ha destacat que els dies amb més afluència van coincidir amb les jornades de portes obertes organitzades amb motiu de la celebració de la Constitució, les quals van reunir 1.189 visitants. Així, i segons s’ha recordat des de la institució, la difusió d’aquestes dades s’emmarca en una jornada que té com a finalitat “promoure la conscienciació sobre la diversitat del patrimoni cultural, així com la seva vulnerabilitat i els esforços que es requereixen per a la seva protecció i conservació”.