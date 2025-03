Entrades a la venda des d’aquest mateix dilluns per al ClassicAnd 2025, amb grans noms i actuacions a l’horitzó

Des d’aquest dilluns a les 12.00 del migdia ja poden adquirir-se a les entrades per assistir als espectacles que conformaran l’edició 2025 del festival ClassicAnd. En aquest sentit, la compra pot realitzar-se bé a través del web de l’esdeveniment (www.classicand.com) o de forma presencial a les oficines de turisme d’Andorra la Vella i Ordino.

Sobre l’esdeveniment, cal informar el públic que el ClàssicAnd torna del 3 al 18 de maig amb una nova proposta de gran qualitat amb la participació d’artistes consolidats com Anna Netrebko, el conroor de flamenc Miguel Poveda o la Modigliani Quartet, així com Dresdner Festpielorchester (sota la direcció de Josep Caballé Domènech), Maria Rovira i Crea Dance o Tiffany Poon.

Per altre costat, Ad Libitum serà la proposta pensada per al públic infantil. De manera que l’escena andorrana estarà representada per la mezzosoprano Maria Soler i el guitarrista Rafael Serrallet; recordem, el guanyador de l’edició 2025 del SaxFest i l’ONCA, el qual oferirà una proposta amb projeccions audiovisuals en col·laboració amb el festival Ull Nu.

Així, cal recordar que els espectacles de pagament tenen un preu que oscil·la entre els 25 i els 35 euros, amb la possibilitat de comprar un abonament per assistir a cinc actuacions per 125 euros (exclòs de l’espectacle infantil Ad Libitum, que tindrà un preu de 10 euros i la recaptació del qual es destinarà integrament a una causa benèfica). Altrament, els establiments turístics disposaran de tarifes especials per oferir paquets que combinin allotjament i espectacle.

Val a dir que com a novetat d’enguany, les entrades que quedin disponibles el mateix dia de cada espectacle es posaran a la venda, 30 minuts abans de l’actuació, a un preu de 5 euros per a joves de fins a 30 anys, amb la voluntat d’acostar les arts escèniques a aquest perfil de públic. En aquest sentit, els actes del ClàssicAnd es reparteixen en espais emblemàtics d’Andorra la Vella i Ordino, comuns que han tornat a sumar esforços juntament amb els ministeris de Turisme i Cultura per unificar en un sol festival les propostes de música clàssica del país, comptant amb Creand Crèdit Andorrà i MoraBanc com a patrocinadors oficials.