Els nous auditoris del Centre Cultural estrenen tecnologia d’última generació i reforcen l’aposta per l’accessibilitat

El Centre Cultural Lauredià ha obert aquest dilluns les portes als mitjans de comunicació per mostrar les instal·lacions renovades després de la inauguració oficial de dijous passat. La visita, guiada per la consellera de Cultura del comú, Teresa Areny; la cap del servei de Promoció Cultural, Laura Rogé, i el cap tècnic del centre, Joan Codina, ha servit per recórrer els principals espais reformats de l’equipament i explicar les millores tècniques, acústiques i d’accessibilitat que incorporen els auditoris Rocafort i Claror, així com els nous camerinos i seminaris.
Així doncs, el primer a ‘obrir les portes’ als visitants ha estat l‘auditori Rocafort, el qual incorpora una nova cabina tècnica equipada amb sistemes d’última generació per controlar vídeo, so i il·luminació. A més, s’han substituït completament les barres d’il·luminació perquè siguin configurables segons les necessitats de cada companyia o espectacle, s’ha modificat la boca de l’escenari per adaptar-la millor a concerts i s’han incorporat dues pantalles mòbils, una blanca i una negra, que poden funcionar tant com a pantalla de projecció com també teló de fons. Val a dir que la remodelació també ha comportat una reducció de l’aforament fins a les 151 localitats.
Més millores destacables en aquest primer espai són, sens dubte, les referides a la inclusivitat i a l’accessibilitat. Per una banda, l’auditori compta amb la instal·lació d’un llaç inductiu que permet que les persones amb audiòfons puguin connectar-se directament al sistema de so; per l’altra, s’ha implementat un accés per facilitar l’entrada de persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, i pel que fa a l’experiència sonora, totes les parets incorporen altaveus que permeten crear un so envoltant i immersiu, mentre que la nova configuració possibilita que els dos auditoris funcionin simultàniament i fins i tot comparteixin determinats continguts sonors si així ho requereix cada producció.
Abans de passar al Claror, Areny ha volgut fer una breu parada al vestíbul que connecta l’accés als dos auditoris, presidit per una peça recuperada que ret homenatge a dos dels artistes més representatius de la parròquia: Sergi Mas i Nicolau Betriu. Una obra que, segons ha destacat, havia quedat desmuntada durant anys malgrat que la família Cerqueda l’havia cedit al comú als anys noranta, després d’haver-la adquirit durant la dècada dels setanta. Originalment, la composició presidia la cuina de la Casa de la Vall i ara s’ha restaurat per convertir-se en un dels elements centrals de l’accés als auditoris. «Volíem realçar la figura de Sergi Mas en aquest edifici i, alhora, retre homenatge a dos dels artistes més importants de la parròquia. És molt important no oblidar d’on venim per arribar a fites més modernes i actuals, sense perdre les nostres arrels«, ha explicat Areny.
Ara sí, l’auditori Claror, l’espai de més capacitat del centre i que manté el parquet original com a homenatge a la història de l’equipament. I és que, tot i que el paviment presentava un estat molt deteriorat, des del comú s’ha optat per conservar-lo perquè «recordi l’auditori original». La sala disposa ara de 429 localitats, una vintena menys que abans, ja que les noves butaques són més àmplies i confortables. Les principals millores, però, se centren en l’apartat tècnic: ens trobem que, entre altres, s’ha instal·lat un nou pont d’il·luminació que permet crear una segona línia de llum sobre l’escenari i dividir-lo en cinc zones il·luminables, a més d’equipar-se tota la sala amb una nova tecnologia LED, fet que elimina la generació de residus derivats de la il·luminació convencional.
Una altra de les actuacions destacades ha estat el tractament acústic de les parets, la boca de l’escenari i el sostre central. Segons ha explicat Codina, abans de la reforma la sala presentava una reverberació aproximada d’un segon i mig, mentre que ara s’ha reduït notablement per aconseguir un so «molt més acurat» i una millor projecció de la veu. «S’han col·locat unes orelles acústiques de projecció de so a l’escenari per donar més intensitat a la paraula«, ha detallat, tot afegint que el Centre Cultural Lauredià disposa ara d'»uns auditoris de ple segle XXI, adaptats a tot i amb un ampli ventall de possibilitats». «Hem intentat estar totalment al dia del que hi ha a nivell europeu i adaptar-nos a les darreres tecnologies», ha afirmat.
La visita matinal ha acabat amb els nous camerinos i seminaris. Pel que fa als primers, també s’han adaptat a les necessitats actuals de les companyies, disposant ara el centre de vuit espais, tots ells accessibles. A més, els de majors dimensions incorporen pantalles que permeten seguir en directe el que succeeix damunt l’escenari des de diferents càmeres repartides pels auditoris, una eina «especialment útil» per als artistes mentre esperen la seva entrada en escena. Sobre els seminaris, aquests han estat concebuts com a espais polivalents per acollir reunions, rodes de premsa o retransmissions en ‘streaming’. L’edifici en disposa actualment de tres, dels quals dos ja es troben plenament operatius.
Pel que fa a la programació, Rogé ha fet una valoració positiva dels espectacles del cap de setmana, els quals ha qualificat de «prova de foc» per comprovar el funcionament dels nous espais. «Estem molt contents. Hem pogut posar a prova tots els materials i tota la tècnica dels auditoris«, ha explicat, tot assegurant que les companyies han traslladat un retorn «molt positiu», especialment per les possibilitats tècniques i acústiques que ofereixen els nous auditoris. Així, la cap del servei de Promoció Cultural ha apuntat que, de cara a l’octubre, el centre reprendrà la temporada de teatre conjunta amb Andorra la Vella, així com la programació infantil i incorporarà novetats en altres disciplines. A més, també es continuarà treballant en una nova edició dels Pastorets.