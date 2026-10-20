El ‘Shop in Andorra Festival’ omplirà de nou els carrers de música, gastronomia i activitats per a tots els públics

Andorra es prepara per celebrar la 13a edició del ‘Shop in Andorra Festival’. L’esdeveniment tindrà lloc del 6 al 22 de novembre i enguany ofereix una gran varietat d’espectacles i tallers adreçats a totes les edats i preferències, els quals estaran repartits pels diferents nuclis comercials del Principat. El ministre de Comerç i Turisme, Jordi Torres, ha remarcat que el festival es tracta d’una «cita consolidada» del comerç de tardor que busca «desestacionalitzar les estades turístiques del país», fortament vinculades a la temporada d’esquí concentrada en els mesos d’hivern.
Les xifres avalen el creixement del festival: segons el ministre, el 2025, el nombre total de visitants durant el mes de novembre ha augmentat un 45% respecte de la primera edició, celebrada l’any 2012. En el mateix període, els turistes han incrementat un 60%. Les valoracions de l’edició anterior també reflecteixen una bona acollida de la proposta. Els participants van puntuar l’esdeveniment amb un 8,6 sobre 10 i l’estada a Andorra amb un 8,8. A més, el 92% dels enquestats va afirmar que recomanaria el festival. Els concerts, les promocions comercials i la gastronomia van ser les activitats més ben valorades, amb un 46%, 42% i 34%, respectivament.
«El Shop in Andorra Festival és una cita consolidada a la tardor que segueix l’estratègia de desestacionalitzar les estades turístiques del país» – Jordi Torres
En aquesta línia, Torres també ha destacat de manera positiva la creació de nous llocs de treball, anunciant que la quota per a la contractació de treballadors continua oberta i amb la previsió d’obrir aviat la quota de temporada: «amb el festival, procurem que les empreses puguin generar més ingressos per poder treballar molt més bé i que pugui revertir en el global de l’economia andorrana», ha afegit.
Val a dir que aquesta edició també acollirà el tercer Fòrum d’Experts en Compres el 5 de novembre a les 19.00 hores a l’edifici de Ràdio Andorra com a espai de reflexió per al sector del ‘retail’. La conferència central anirà a càrrec del reconegut consultor francès Benoît Mahé, fundador de l’empresa de ‘retail coaching’ CapKelenn. Mahé és especialista en experiència de compra amb tres dècades de trajectòria i també ha treballat amb firmes d’alta gamma com L’Oréal o Sephora. En la seva intervenció, titulada ‘I si el secret per vendre més ja el tens a la teva botiga?’, analitzarà les claus per optimitzar les vendes des del mateix establiment.
Caps de cartell, selfies i experiències per a tothom
Una de les principals novetats d’aquesta edició és l’ampli repertori de música en directe, la qual enguany compta amb presència internacional. La directora de màrqueting, Noemí Pedra, ha subratllat l’aposta per la música com a reclam popular arran de l’èxit d’edicions anteriors, fent especial menció a les bandes d’homenatge. En aquest sentit, els visitants podran gaudir del grup de versions Spoty Flights, el 7 de novembre, i els tributs britànics a Tina Turner (Totally Tina, el 14 de novembre) i a Robbie Williams el 21 de novembre. A banda d’aquestes actuacions, un total de 35 concerts i espectacles de diferents estils, com ara blues, rock, swing, jazz, soul, folk i pop, sonaran en els diversos escenaris del festival.
La fotografia també tindrà un paper clau en aquesta edició amb la popular marató fotogràfica, una iniciativa que posa en relleu el protagonisme de les imatges a Andorra amb la marató amateur i la professional. A més, hi haurà els tradicionals punts de selfie ubicats en els diferents espais comercials com una estratègia per «fomentar la viralització i les interaccions a xarxes socials», tal com ha explicat Pedra. Altrament, el festival d’experiències ofereix tallers per a adults vinculats al benestar, la bellesa i els sentits, amb activitats com un tast de fragàncies amb Perfumeria Júlia, trucs de bellesa amb Gala Perfumeries i els secrets del cafè amb Coma Coffee Roasters. Pel que fa al públic familiar, s’han programat una quinzena d’espectacles i tallers infantils al llarg dels caps de setmana.