El Museu de l’Electricitat es prepara per iniciar les obres de renovació integral amb un tancament temporal

El MW Museu de l’Electricitat tancarà temporalment les portes al públic el dijous 2 d’abril, coincidint amb el 17è aniversari de la seva inauguració. El tancament s’emmarca en el procés de transformació de l’espai impulsat per FEDA i donarà pas a una nova etapa de remodelació del museu. Abans d’aquest tancament, s’han programat jornades de portes obertes els dies 31 de març, 1 i 2 d’abril perquè la ciutadania pugui visitar l’equipament.
Aquesta aturada servirà per iniciar una fase clau del projecte de renovació, que preveu una actualització del contingut expositiu, així com millores en les instal·lacions i en l’accessibilitat de l’edifici.
Malgrat el tancament del museu, l’activitat de FEDA Cultura es mantindrà activa. Es continuaran organitzant tallers pedagògics adreçats a escoles i centres de gent gran i, de cara a l’estiu, es reprendran les visites guiades al Camí hidroelèctric d’Engolasters. També tornaran les propostes de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, que permeten descobrir el patrimoni natural i industrial del país des d’una perspectiva diferent.