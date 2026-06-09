El DijousdeRock consolida el seu retorn amb vuit grups nacionals i quatre nits de concerts gratuïts al Parc Central

El DijousdeRock tornarà aquest juliol al Parc Central amb una programació formada per vuit grups del país repartits en quatre nits de concerts gratuïts. El cicle, que enguany celebra el tercer any consecutiu des de la seva recuperació, referma així la seva aposta per la música en directe i per donar visibilitat als artistes nacionals.
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà del Comú d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, ha destacat que la iniciativa s’ha consolidat com una proposta cultural estiuenca de referència. «El DijousdeRock s’ha convertit en una iniciativa molt ben rebuda i que contribueix a dinamitzar les nits d’estiu amb una proposta oberta a tota la ciutadania», ha assenyalat.
L’edició passada, el cicle es va traslladar de manera excepcional al Parc Central a causa de les obres de remodelació de les places del Poble i Vinyes. «El Parc Central ens ha permès consolidar un format agradable per gaudir de la música a l’aire lliure, en un espai que convida a quedar-s’hi i compartir l’experiència», ha apuntat Nazzaro, qui ha indicat que l’espai tornarà a comptar amb foodtrucks per complementar l’oferta i reforçar l’ambient de les nits de concert.
«El DijousdeRock s’ha convertit en una iniciativa molt ben rebuda i que contribueix a dinamitzar les nits d’estiu amb una proposta oberta a tota la ciutadania» – Maria Nazzaro
Pel que fa a la programació, el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, ha explicat que el primer concert tindrà lloc el 2 de juliol amb les actuacions de Waver i Lead Me. El 9 de juliol serà el torn de Quim Salvat i Makuka; el 16 de juliol actuaran Green Note i Acharco Traviesa; i el 23 de juliol tancaran el cicle Super Jam i Eugenia Correia.
Cartes ha remarcat la varietat estilística de la proposta d’enguany. «Tornem a oferir una programació variada, amb estils que aniran des del rock dur i el death-punk fins al pop d’autor, el jazz, la bossa nova o el fado fusió», ha indicat. Més enllà del DijousdeRock, el comú també ha previst una jornada especial per a l’últim dijous de juliol com a preludi de la Festa Major d’Andorra la Vella. En aquesta cita hi actuaran Els Senyora i Freyja.
Segons Nazzaro, aquesta proposta permetrà donar continuïtat a la programació musical de l’estiu. «La música en directe tindrà continuïtat més enllà del DijousdeRock amb una proposta que ens permet començar a escalfar motors per a la Festa Major i continuar oferint activitats obertes i de qualitat durant l’estiu», ha afirmat. El DijousdeRock va néixer l’any 2000 amb l’objectiu de donar veu als grups del país i, després d’uns anys d’aturada, el Comú d’Andorra la Vella va recuperar la iniciativa el 2024.