Repàs d'actualitat a la capital

Losada estén la mà al Govern amb un marge de temps per calcular el Museu Nacional i defensa usar els pisos buits

La mandatària comunal fa entendre que no saben encara quina serà la dimensió que tindrà el projecte i que el seu pressupost es definirà aviat

“Trobar i definir quina és l’Andorra la Vella que volem, no pels pròxims 10 anys, sinó pels següents 30”. Aquesta és la millor frase per entendre la missió que travessa actualment la corporació de la capital, administració que aviat començarà a preparar i establir els seus pressupostos per l’any 2026, tot i que el Govern ja ha deslligat que la creació del futur Museu Nacional es podria ubicar a l’aparcament davant del seu edifici administratiu (l’antiga plaça de braus). “El projecte museogràfic i museològic és una feina que ja pensem incloure en una primera partida del pròxim pressupost per tal d’impulsar-lo i dotar bé aquelles inversions que tenim al cap”, avançava fa 10 dies la ministra de la cartera cultural, Mònica Bonell.

En resposta, aquest matí en el programa de ràdio estatal, ‘Obert per vacances’, la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, ha volgut posar una mica de llum sobre la qüestió concretant que “a hores d’ara, no tenim molt clar quin projecte de Museu Nacional té el Govern al cap, però el que farem, al·ludint el nostre tarannà d’escolta activa, és intentar trobar una solució i un equilibri entre els seus i els nostres interessos“.

Pel que fa a l’emplaçament, que aquests dies ha sobresortit, per a Losada és una ubicació “molt ben situada i preuada per la ciutadania, motiu pel qual els hi donarem un marge de temps perquè ens mostrin la idea del projecte”, fent èmfasi que aquest encara no gaudeix d’uns metres quadrats establerts (incís que remarcava precisament Bonell fa uns dies).

L’allargament de la moratòria per a les llicències urbanístiques de la localitat també ha estat un altre tema comentat en l’entrevista, en què la cònsol ha ressaltat que es tracta “d’un projecte molt important i ambiciós”, el qual valia la pena definir “amb calma i treballant a través de grups en un procés participatiu que reculli adequadament la informació de quina és l’Andorra la Vella desitjada”. Sobre això, Losada ha esgrimit que moltes de les propostes que demanen els habitants de la parròquia se solen repetir, com per exemple “l’obertura de nous espais verds que fomentin fer comunitat i la convivència amb l’entorn”. Un aspecte, això sí, que contrasta amb la construcció d’habitatges, ja que haurien de disminuir.

A causa d’això, la portaveu comunal ha afirmat que la corporació treballa decididament a utilitzar tots aquells pisos buits que s’han pogut identificar per diferents casuístiques (com per falta de pressupost per arranjar la propietat o per por de llogar-los) “per tal d’aprofitar-los i llançar-los al mercat immobiliari i no haver de recórrer a la creació de nous edificis”. Una voluntat que respon també a obtenir uns ingressos que haurien de venir reforçats a través de noves iniciatives amb els comerciants locals, ja que “la recaptació no dependria tant, per contra, de les llicències d’urbanisme”.

La plaça del Poble i Can Rodes, llestos per a l’estiu

En un altre ordre, la cònsol menor ha volgut remarcar que “és probable” que les obres de remodelació de la plaça del Poble es puguin enllestir de cara al primer d’agost perquè “avancen amb bon timing”, coincidint com es volia amb el tret de sortida de la Festa Major, però afegint el matís que tampoc es forçarà cap risc ni accelerarà el seu procés en cas de veure que no arribi, tenint en compte “que volem assegurar molt bé aquesta estructura”.

Altrament, Losada ha estipulat que tot i que un projecte ja va guanyar el concurs, se li ha volgut afegir l’essència del comú, com també el de l’opinió dels seus diferents departaments. L’aparcament de Can Rodes també es preveu estrenar-se per a l’1 d’agost, amb el prospecte de “no ser solament un espai d’estacionament de vehicles, sinó també una zona enjardinada”.